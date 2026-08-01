Ε/κ και Τ/κ ενώνουν δυνάμεις για το περιβάλλον – Οι έξι δράσεις που προωθούνται

Τη θερμή στήριξή του στο έργο των δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών εξέφρασε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ελληνοκύπριος επικεφαλής της Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον, Μιχάλης Λοϊζίδης, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη για περαιτέρω αξιοποίηση και ώθηση στο έργο των Eπιτροπών, επισημαίνοντας και το ιδιαίτερα καλό κλίμα που υπάρχει μεταξύ των μελών και από τις δύο κοινότητες.

Τα μέλη των επιτροπών είχαν συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην παρουσία και του επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Κασίμ Ντιάν, καθώς και της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν. Στη συνάντηση, σύμφωνα με τον κ. Λοϊζίδη, οι αξιωματούχοι των ΗΕ αναφέρθηκαν στην ανάγκη για ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων, ως βάση για την προώθηση λύσης στο Κυπριακό, ενώ ανέδειξαν και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) ως πρωτεύουσας σημασίας σε επίπεδο απόδειξης πρόθεσης για επίτευξη λύσης.

«Τα ΜΟΕ αποτελούν για τον ΓΓ ένδειξη πρόθεσης των ηγετών για συνεργασία, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων», σημείωσε ο κ. Λοϊζίδης, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, προσθέτοντας ότι η συνεργασία αυτή εκδηλώνεται τώρα μέσα από τις τεχνικές επιτροπές. Ανέφερε, μάλιστα, ότι με την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, υπήρχε θετική εξέλιξη, καθώς έλαβαν έγκριση από την πολιτική ηγεσία και από τους διαπραγματευτές μία σειρά από δράσεις που προτείνουν οι επιτροπές.

Οι δράσεις της Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον που πήραν πρόσφατα το πράσινο φως για υλοποίησή τους, αφορούν στη σταδιακή καταγραφή και προστασία μνημείων φυσικής ομορφιάς σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου, κάτι που θα γίνει σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή Πολιτισμού, για να αναδειχθεί και η σημασία των μνημείων αυτών για τις τοπικές κοινωνίες. Επίσης, εγκρίθηκε δράση για τοποθέτηση φωλιών για ανθρωποπούλια σε πολιτιστικά μνημεία, ώστε να τα προστατεύουν από τις συνέπειες επιθέσεων από τρωκτικά. Τέλος, εγκρίθηκε και η δημιουργία πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά, γύρω από θέματα περιβάλλοντος (για το νερό, την ατμόσφαιρα κ.α.).

«Οι επαφές μέσω των τεχνικών επιτροπών δημιούργησαν το έδαφος για αποτελεσματική διαχείριση κοινών προβλημάτων», εξήγησε ο κ. Λοϊζίδης, επισημαίνοντας ότι το έργο των επιτροπών δεν έχει πολιτική υφή, αλλά υλοποιείται σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών και συμβάλλει στη διατήρηση του μομέντουμ για επίτευξη λύσης. Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της ειλικρίνειας και ανυστερόβουλης διάθεσης που διέπει τους εθελοντές που συμμετέχουν στις επιτροπές και από τις δύο κοινότητες.

Ο Μιχάλης Λοϊζίδης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των τεχνικών επιτροπών στη διατήρηση συνδέσεων, προς επίλυση προβλημάτων. Εξήγησε ότι υπάρχει τεράστιο εύρος καθημερινών θεμάτων που απαιτεί τη συνεργασία των δύο πλευρών, όχι σε πολιτικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων.

Συγκεκριμένα, είπε ότι η Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον έχει θέσει έξι κύρια ζητήματα, ως άξονες για προώθηση συνεργασίας. Αυτά αφορούν την αντιμετώπιση πυρκαγιών, την αντιμετώπιση ασθενειών σε φυτά, οι οποίες πληθαίνουν διαρκώς, λόγω άφιξης ειδών μέσω των αεροδρομίων, τη διαχείριση των πληθυσμών κουνουπιών, τη διαχείριση άγριων ζώων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις αγέλες άγριων σκύλων που αριθμούν περίπου 20.000 και μετακινούνται στις περιοχές γύρω από τη ζώνη κατάπαυσης του πυρός, αλλά και για περιπτώσεις καύσης υλικών και για έλεγχο πετρελαιοκηλίδων.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις θετικές προεκτάσεις της συνεργασίας

Τα θετικά αποτελέσματα στις προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών απειλών, αποδεικνύουν τη σημασία της συνεργασίας, σημείωσε ο κ. Λοϊζίδης, ο οποίος αναφέρθηκε ενδεικτικά στα αποτελέσματα δύο δράσεων για την αντιμετώπιση ασθενειών σε φυτά.

Η κοινή προσπάθεια για εισαγωγή εντόμου που λειτουργεί ως φυσικός εχθρός παράσιτου που επηρεάζει τα εσπεριδοειδή, είχε πέραν των προσδοκιών θετικά αποτελέσματα, διασφαλίζοντας ότι ο πληθυσμός του παράσιτου παραμένει εδώ και ένα χρόνο κάτω από τα όρια συναγερμού, διασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα εξαγωγής εσπεριδοειδών από την Κύπρο.

Αντίστοιχη προσπάθεια είναι σε εξέλιξη και για την αντιμετώπιση του παράσιτου που επιτίθεται στις παπουτσοσυκιές. Εδώ και τρεις μήνες έχει επιστρατευθεί και σε αυτή την περίπτωση ένα έντομο ως φυσικός εχθρός του παράσιτου. Ο πληθυσμός του, αν και δεν έχει αυξηθεί σημαντικά προς το παρόν, φαίνεται να επιβιώνει ακόμα σε όλη την Κύπρο και τυγχάνει παρακολούθησης.

Ο κ. Λοϊζίδης είπε, ακόμα, ότι προωθείται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας από τα ΗΕ, που θα επιτρέπει την καταγραφή και παρακολούθηση των ασθενειών σε φυτά σε όλη την Κύπρο, μέσω ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφόρησης.

ΚΥΠΕ