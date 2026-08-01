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Από 3 Αυγούστου οι δηλώσεις ζημιάς για τον περονόσπορο: Σε εξέλιξη η στήριξη των πληγέντων αμπελουργών

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Το Τμήμα Γεωργίας ξεκινά τη διαδικασία στήριξης των αμπελουργών που επλήγησαν από τον περονόσπορο, καλώντας τους δικαιούχους να υποβάλουν Δηλώσεις Ζημιάς από τις 3 έως τις 24 Αυγούστου 2026.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το Τμήμα βρισκόταν από την πρώτη στιγμή σε συνεχή παρακολούθηση του φαινομένου, με εξειδικευμένους λειτουργούς να πραγματοποιούν καθημερινές επιτόπιες επισκέψεις στις αμπελουργικές περιοχές ήδη από τις αρχές Μαΐου, καταγράφοντας την εξέλιξη των καλλιεργειών και την εμφάνιση προσβολών.

Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν μέχρι και τις τελευταίες ημέρες στις περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούσαν να ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δεδομένων, το Τμήμα δημοσιοποίησε τις κοινότητες και τις ποικιλίες που πληρούν τα κριτήρια του Εθνικού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων.

Οι παραγωγοί θα μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, καθώς και σε συγκεκριμένα κοινοτικά συμβούλια για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Το Τμήμα Γεωργίας υπενθυμίζει ότι το Εθνικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει την καταβολή ενισχύσεων για ζημιές από ασθένειες, όπως ο περονόσπορος, όταν η απώλεια παραγωγής υπερβαίνει το 50% της μέσης παραγωγής των ομοειδών καλλιεργειών σε ευρύτερη περιοχή με κοινά καλλιεργητικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά.

Οι αποζημιώσεις προγραμματίζεται να καταβληθούν εντός του 2026 από το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, μέσω απλοποιημένης διαδικασίας με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση των πληρωμών. Παράλληλα, το Τμήμα διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που παρέχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να στηριχθούν οι πληγέντες παραγωγοί με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και ίση μεταχείριση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, από τη σύσταση του Ταμείου το 2019 ο τομέας της αμπελουργίας έχει συνεισφέρει περίπου 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι ενισχύσεις που έχει λάβει ξεπερνούν τα 6 εκατ. ευρώ, κυρίως για ζημιές από ανομβρία, καύσωνα και χαλάζι.

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