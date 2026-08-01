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Μπαράζ πυρκαγιών από τη Δρούσια μέχρι το Προδρόμι και νέα φωτιά στις Αρόδες
| Κύπρος

Μπαράζ πυρκαγιών από τη Δρούσια μέχρι το Προδρόμι και νέα φωτιά στις Αρόδες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Σε αυξημένη κινητοποίηση το Τμήμα Δασών

Διαδοχικές πυρκαγιές κατά μήκος του οδικού δικτύου εκδηλώνονται από τη Δρούσια μέχρι το Προδρόμι, με τις δυνάμεις του Τμήματος Δασών να βρίσκονται σε αυξημένη κινητοποίηση.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Τμήμα Δασών, μέχρι στιγμής, τα συνεργεία έχουν επέμβει άμεσα και έχουν κατασβέσει πέντε πυρκαγιές, αποτρέποντας την επέκτασή τους.

Νέο επεισόδιο εκδηλώθηκε και στην περιοχή των Αρόδων, όπου η πυρκαγιά έχει ήδη οριοθετηθεί.

Οι περιπολίες και η επιτήρηση συνεχίζονται με αυξημένη ετοιμότητα σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ το Τμήμα Δασών παρακολουθεί στενά την κατάσταση και αναμένεται να εκδώσει νεότερη ενημέρωση.

ΚΥΠΕ

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