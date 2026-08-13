Διάβρωση στον Κόλπο των Κοραλλίων: Στη βύθιση τσιμεντένιου υφάλου 100 μέτρων προχωρά ο Δήμος Ακάμα

Με σκοπό την αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης στον Κόλπο των Κοραλλίων, ο Δήμος Ακάμα προχωρά στην τοποθέτηση 220 βυθισμένων μονάδων από σκυρόδεμα στον Κόλπο των Κοραλλίων, σε βάθος περίπου 4 μέτρων και σε ανάπτυγμα περίπου 100 μέτρων μήκους, σε απόσταση 115 - 130 μέτρων από την ακτή.

Αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου, που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες και ολοκληρώνεται στις 18 Σεπτεμβρίου.

Το έργο, κόστους 280.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, είναι πειραματικό-πιλοτικό και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Εντάσσεται στο έργο «ECO-BEACHTECH», όπου συμμετέχει ο Δήμος Ακάμα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος, το «ECO-BEACHTECH» σχεδιάστηκε με τρόπο τέτοιο, «ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες προσαρμογής της παράκτιας ζώνης στους κινδύνους (πλημμυρικές καταστροφές και παραλιακή διάβρωση) που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, μέσω της ολοκληρωμένης εκτίμησης τους, της αξιολόγησης έργων αποτελεσματικής προστασίας με καινοτόμες μεθοδολογίες και με την πειραματική-πιλοτική κατασκευή λύσεων βασισμένες στη φύση (Νature-based solutions)».

Άλλοι στόχοι

Εκτός από την αντιμετώπιση της διάβρωσης, σημειώνεται ότι σκοπός της βύθισης του τσιμεντένιου υφάλου, είναι η βελτίωση των ενδιαιτημάτων και ο εμπλουτισμός της θαλάσσιας πανίδας, και παράλληλα η αναψυχή του κοινού με ελεύθερη κατάδυση ή αναπνευστήρα, η πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας και, γενικότερα, η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος και η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Οι εργασίες κατασκευής

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι 11 μήνες (5 μήνες διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και 6 μήνες περίοδος ευθύνης) από την ημερομηνία έναρξης του έργου.

Στο παράρτημα με τους όρους εντολής και τις προδιαγραφές, ο Δήμος Ακάμα αναφέρει ότι στο πλαίσιο του έργου, θα τοποθετηθούν 200 βυθισμένες μονάδες σκυροδέματος (ΒΜΣ) που θα κατασκευάσει ο ανάδοχος, και επιπρόσθετα 20 βυθισμένες μονάδες σκυροδέματος μικρότερων διαστάσεων που θα κατασκευαστούν από το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ με τεχνική τρισδιάστατης εκτύπωσης (3-D printing), σε βάθος περίπου 4.0 μέτρων και σε ανάπτυγμα μήκους περίπου 100 μέτρων, σε απόσταση 115-130 μέτρων από την ακτή.

Προστίθεται ότι η οριοθέτηση και η σήμανση των ορίων της έκτασης όπου θα τοποθετηθεί η πειραματική-πιλοτική κατασκευή από ΒΜΣ κρίνεται απαραίτητη για λόγους ασφαλούς ναυσιπλοΐας, επιτήρησης και διευκόλυνσης του κοινού και προστασίας του έργου.

Πιο κάτω σημειώνεται ότι «αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η κατασκευή και η πόντιση των ΒΜΣ, καθώς και η οριοθέτηση του θαλάσσιου χώρου που θα καταλαμβάνει η συνολική κατασκευή στον Κόλπο των Κοραλλίων με την κατάλληλη σήμανση. Κατά την υλοποίηση της σύμβασης θα κατασκευαστούν οι ΒΜΣ, και θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα πλωτά μέσα για τη μεταφορά και την ασφαλή πόντιση τους σε συγκεκριμένη διάταξη, σε μικρή απόσταση από την ακτή και σε βάθος μικρότερο των 5 μέτρων. Επίσης, θα τοποθετηθούν πλωτήρες σήμανσης σε ειδικά έρματα (βάσεις) που θα είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα και θα τοποθετηθούν στις τέσσερις γωνίες και 2 ενδιάμεσοι στην υποθαλάσσια πειραματική-πιλοτική εφαρμογή».

Εξάλλου αναφέρεται ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πλωτήρες σήμανσης / οριοθέτησης του έργου θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι.

Τρισδιάστατη εκτύπωση: Δοκιμές για νέες μορφές «έξυπνων» υφάλων

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027, αναφέρεται ότι το έργο «ECO-BEACHTECH» υλοποιείται από τη σύμπραξη τεσσάρων φορέων:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Επικεφαλής Εταίρος)

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου

Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης - ΤΕΠΑΚ (Κύπρος)

Δήμος Ακάμα (Κύπρος)

Εξάλλου σημειώνεται ότι «τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης είναι πολυδιάστατα και αφορούν τόσο την εφαρμογή τεχνικών λύσεων όσο και την ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και της τοπικής ικανότητας διαχείρισης».

Προβλέπει, μεταξύ άλλων, την πιλοτική εγκατάσταση τεχνητών υφάλων, τη δοκιμαστική κατασκευή τεχνητών υφάλων με τρισδιάστατη εκτύπωση (και συγκριτική μελέτη της συμπεριφοράς τους ως προς την προσέλκυση θαλάσσιων οργανισμών, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μορφές «έξυπνων» υφάλων) και τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση υποθαλάσσιων αποθέσεων άμμου.

Προηγήθηκαν εργασίες πεδίου

Στην ίδια ιστοσελίδα, σε ανακοίνωση του περασμένου Νοεμβρίου, γνωστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση μίας σειράς κρίσιμων εργασιών πεδίου στην περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων, στο πλαίσιο του έργου «Eco-Beachtech», θέτοντας τις βάσεις για την καινοτόμο εγκατάσταση τεχνητών υφάλων.

Αναφέρεται ότι η συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΤΩΘΒΕ) και του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης απέφερε σημαντικά δεδομένα μέσω των εξής δράσεων: