Φωτιά στην Αλάμπρα απείλησε κατοικία - Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο σε μόλις 20 λεπτά (βίντεο)

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αλάμπρας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η φωτιά ξέσπασε στις 09:40 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 10:00, αφού προηγουμένως κατέκαυσε έκταση δύο δεκαρίων με ξηρά χόρτα και γεωργικές καλλιέργειες.

Καθοριστικής σημασίας ήταν η άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, καθώς αποτράπηκε η επέκταση της πυρκαγιάς σε παρακείμενη κατοικία που βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 μέλη του Τμήματος Δασών με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και έναν γεωργικό ελκυστήρα, ενώ συνδρομή παρείχε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία με πέντε πυροσβέστες και δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Δείτε βίντεο από την προσπάθεια κατάσβεσης