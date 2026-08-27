Πάει στη Βουλή το θέμα με τα λύματα στις παραλίες της Λεμεσού – Βουλευτής του ΔΗΣΥ ζητά άμεσες δειγματοληψίες

Έντονη ανησυχία για καταγγελίες πολιτών σχετικά με παρουσία λυμάτων, απορριμμάτων και άγνωστων ουσιών σε παραλίες της Λεμεσού εκφράζει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ στην επαρχία Λεμεσού, Γιώργος Καραϊσκάκης, ζητώντας άμεσες δειγματοληψίες και ξεκάθαρη ενημέρωση για την καταλληλότητα των νερών.

Με ανάρτησή του, ο Γιώργος Καραϊσκάκης καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση της πιθανής ρύπανσης στις παραλίες της Λεμεσού.

«Οι εικόνες και οι καταγγελίες πολιτών για πιθανή παρουσία λυμάτων, απορριμμάτων και άγνωστων ουσιών σε παραλίες της Λεμεσού προκαλούν έντονη ανησυχία και απαιτούν άμεσες απαντήσεις», γράφει χαρακτηριστικά

Ο βουλευτής ζητά τη διενέργεια δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων, καθώς και επίσημη ενημέρωση του κοινού για την ποιότητα των νερών.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις, να εξακριβώσουν την προέλευση της ρύπανσης και να ενημερώσουν υπεύθυνα το κοινό για την καταλληλότητα των νερών. Η προστασία της δημόσιας υγείας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν επιδέχεται καμία ολιγωρία», προσθέτει ο ίδιος.

Στη Βουλή το θέμα με την επανέναρξη των εργασιών

Ο Γιώργος Καραϊσκάκης προαναγγέλλει παράλληλα ότι θα ζητήσει την αυτεπάγγελτη εξέταση του ζητήματος από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, «ώστε οι αρμόδιοι φορείς να κληθούν να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις και να παρουσιάσουν τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Λεμεσού.