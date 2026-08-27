Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 2 ώρες

Εκατόμβη νεκρών στο Νεπάλ – Ερευνούν εάν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τη βιβλική καταστροφή (βίντεο + εικόνες)
| Περιβάλλον

Πάει στη Βουλή το θέμα με τα λύματα στις παραλίες της Λεμεσού – Βουλευτής του ΔΗΣΥ ζητά άμεσες δειγματοληψίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γιώργος Καραϊσκάκης ζητά επίσημη ενημέρωση για την καταλληλότητα των νερών και προαναγγέλλει μεταφορά του θέματος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος

Έντονη ανησυχία για καταγγελίες πολιτών σχετικά με παρουσία λυμάτων, απορριμμάτων και άγνωστων ουσιών σε παραλίες της Λεμεσού εκφράζει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ στην επαρχία Λεμεσού, Γιώργος Καραϊσκάκης, ζητώντας άμεσες δειγματοληψίες και ξεκάθαρη ενημέρωση για την καταλληλότητα των νερών.

Με ανάρτησή του, ο Γιώργος Καραϊσκάκης καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση της πιθανής ρύπανσης στις παραλίες της Λεμεσού.

«Οι εικόνες και οι καταγγελίες πολιτών για πιθανή παρουσία λυμάτων, απορριμμάτων και άγνωστων ουσιών σε παραλίες της Λεμεσού προκαλούν έντονη ανησυχία και απαιτούν άμεσες απαντήσεις», γράφει χαρακτηριστικά

Ο βουλευτής ζητά τη διενέργεια δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων, καθώς και επίσημη ενημέρωση του κοινού για την ποιότητα των νερών.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις, να εξακριβώσουν την προέλευση της ρύπανσης και να ενημερώσουν υπεύθυνα το κοινό για την καταλληλότητα των νερών. Η προστασία της δημόσιας υγείας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν επιδέχεται καμία ολιγωρία», προσθέτει ο ίδιος.

Στη Βουλή το θέμα με την επανέναρξη των εργασιών

Ο Γιώργος Καραϊσκάκης προαναγγέλλει παράλληλα ότι θα ζητήσει την αυτεπάγγελτη εξέταση του ζητήματος από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, «ώστε οι αρμόδιοι φορείς να κληθούν να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις και να παρουσιάσουν τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Λεμεσού.

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΘΑΛΑΣΣΑΠΑΡΑΛΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα