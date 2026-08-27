Κοινό μέτωπο των Δήμων της Πάφου για την τοποθέτηση καμερών και επιστολή στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Συντονισμένη προσπάθεια για την τοποθέτηση καμερών σε δημόσιους χώρους της επαρχίας Πάφου, με στόχο την πρόληψη των βανδαλισμών, την προστασία της δημοτικής περιουσίας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, αποφάσισαν οι Δήμοι της επαρχίας Πάφου.

Η απόφαση λήφθηκε σε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι Δήμαρχοι της επαρχίας, καθώς και εκπρόσωποι κοινοτήτων, Δήμων και του ΕΟΑ.

Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, ο Δήμος Πάφου ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει μια συντονισμένη προσπάθεια για την εγκατάσταση καμερών, με όλους τους Δημάρχους της επαρχίας Πάφου να συμμετέχουν στην προσπάθεια. Σύμφωνα με τον κ. Ονησιφόρου, αποφασίστηκε να αποσταλεί κοινή επιστολή προς την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία των καμερών. Ο στόχος, όπως εξήγησε, είναι πρωτίστως η προστασία της δημοτικής περιουσίας, όπως τα πάρκα και τα δημοτικά κτήρια, αλλά και γενικότερα των χώρων στους οποίους υπάρχει εκτεθειμένη περιουσία των Δήμων. Παράλληλα, η τοποθέτηση καμερών αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε περιστατικά βανδαλισμών και άλλες παραβατικές συμπεριφορές. Ο Δημαρχεύων Πάφου τόνισε ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια επιδιώκεται ταυτόχρονα να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

«Στόχος μας είναι να νιώσει ασφάλεια ο δημότης», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η πρωτοβουλία προκύπτει και ως αποτέλεσμα περιστατικών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στους Δήμους της επαρχίας. Ο κ. Ονησιφόρου αναφέρθηκε σε περιστατικά των τελευταίων ημερών και σημείωσε ότι, εξαιτίας αυτών των γεγονότων, οι Δήμοι επιθυμούν την προώθηση της εγκατάστασης καμερών ώστε να αποτρέπονται αντίστοιχα περιστατικά και να υπάρχει καλύτερη εποπτεία των δημόσιων χώρων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει λάβει την εξουσιοδότηση όλων των Δήμων της επαρχίας Πάφου για να προχωρήσει στην ετοιμασία της σχετικής επιστολής προς την Επίτροπο, αλλά και στις υπόλοιπες διαδικασίες που απαιτούνται, με στόχο να υπάρξει θετική κατάληξη στην προσπάθεια. Ερωτηθείς σχετικά με την έκταση του προβλήματος, ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε ότι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν καθημερινά ζημιές και βανδαλισμούς και ως αποτέλεσμα καλούνται συνεχώς να προχωρούν σε επιδιορθώσεις. Όπως ανέφερε, η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν αποτελεί προσπάθεια των Δήμων από μόνη της, καθώς στο πλευρό τους βρίσκεται και η Αστυνομία. Ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα την εμπειρία του Δήμου Πάφου, ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει στην εγκατάσταση 55 καμερών σε «έξυπνους πασσάλους» μέσα στην πόλη. Όπως εξήγησε, σε αρκετές περιπτώσεις το υλικό που καταγράφεται από τις κάμερες έχει αξιοποιηθεί προς όφελος της Αστυνομίας και έχει συμβάλει στην εξιχνίαση παραβάσεων που διαπράχθηκαν μέσα στην πόλη. «Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε μια αστυνόμευση σε όλη την πόλη», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας σε κάθε Δήμο.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή, ερωτηθείς για το ζήτημα, χαρακτήρισε το πρόβλημα των βανδαλισμών σε δημόσιους χώρους παγκύπριο. Όπως ανέφερε, σήμερα υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο, κατά την άποψή του, δεν είναι ικανοποιητικό και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί σε ποιο βαθμό χρειάζεται να τροποποιηθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η ευρύτερη τοποθέτηση καμερών.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαχριστοφή, εάν υπάρχει στόχος να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως οι διαρρήξεις, οι κλοπές, τα ναρκωτικά και άλλα παραπτώματα, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα εγκατάστασης καμερών σε περισσότερα σημεία. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της υποστελέχωσης της Αστυνομίας. Όπως είπε, για να καλυφθούν οι ανάγκες από πλευράς μελών της ΑΔΕ, θα απαιτούνταν πολλαπλάσια, ακόμη και δεκαπλάσια στελέχωση. Όπως σημείωσε, αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονται στα σύγχρονα κράτη, όπου η τεχνολογία χρησιμοποιείται συμπληρωματικά για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Ο Αντιδήμαρχος Γεροσκήπου του Δήμου Ιεροκηπίας Ανδρέας Σιήκκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα εποικοδομητική τη συζήτηση σε σχέση με την εφαρμογή συστημάτων καμερών σε διάφορα κεντρικά σημεία των πόλεων. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο σχετικής έρευνας που πραγματοποίησε ο ίδιος, διαπίστωσε ότι στο Λονδίνο υπάρχουν περίπου 940 χιλιάδες κάμερες, ενώ σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο ο αριθμός ανέρχεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, σε 4 έως 6 εκατομμύρια κάμερες. Κατά τον ίδιο, η εκτεταμένη χρήση καμερών έχει συμβάλει στη μείωση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας κατά περίπου 50%.

«Άρα η κάμερα είναι ο καλύτερος αστυνομικός», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για μια επαρχία που αντιμετωπίζει υποστελέχωση στον τομέα της Αστυνομίας. Η σύσκεψη εντάσσεται, ως εκ τούτου, σε μια ευρύτερη προσπάθεια των τοπικών αρχών της επαρχίας Πάφου να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για την προστασία της δημοτικής περιουσίας, την πρόληψη βανδαλισμών και παραβατικών συμπεριφορών και, κυρίως, την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι κοινοτήτων, Δήμων και του ΕΟΑ, ενώ πλέον το επόμενο βήμα είναι η ετοιμασία και αποστολή της κοινής επιστολής προς την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας.