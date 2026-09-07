Πέτρα του Ρωμιού: Καταγγελία για λύματα σε μία από τις πιο εμβληματικές παραλίες της Κύπρου (φώτο)

Μία νέα σοβαρή καταγγελία για την περιβαλλοντική κατάσταση στην Πέτρα του Ρωμιού φέρνει στο προσκήνιο ο περιβαλλοντιστής Ανδρέας Ευλαβής.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ευλαβής δημοσιοποιεί φωτογραφικό υλικό από την περιοχή και καταγγέλλει ότι λύματα έχουν εμφανιστεί ακόμη και στην Πέτρα του Ρωμιού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Λύματα ακόμη και στην Πέτρα του Ρωμιού! Σημερινές οι εικόνες! Τα λύματα στη 2η φωτο!».

Η καταγγελία προκαλεί εύλογα ερωτήματα, ιδιαίτερα καθώς πρόκειται για έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και επισκέψιμους φυσικούς και τουριστικούς προορισμούς της Κύπρου.

Η Πέτρα του Ρωμιού βρίσκεται στη νοτιοδυτική ακτή της επαρχίας Πάφου και αποτελεί σημείο ιδιαίτερης φυσικής, πολιτιστικής και μυθολογικής αξίας, καθώς συνδέεται με τον μύθο της γέννησης της Αφροδίτης.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία από περιβαλλοντικής πλευράς, καθώς η Πέτρα του Ρωμιού αποτελεί καταγεγραμμένη περιοχή νερών κολύμβησης.

Σε επίσημο περιβαλλοντικό έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η περιοχή αναφέρεται ως «Πέτρα του Ρωμιού», με αρμόδια αρχή το Τμήμα Περιβάλλοντος. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλονται προβλήματα.

Η σημερινή καταγγελία δεν έρχεται σε ένα εντελώς άγνωστο περιβαλλοντικό σκηνικό.

Ο Ανδρέας Ευλαβής έχει στο παρελθόν αναδείξει δημόσια προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Πέτρας του Ρωμιού. Ήδη από το 2019 είχαν δημοσιευθεί καταγγελίες του για την κατάσταση παραλίας κοντά στην Πέτρα του Ρωμιού, με αναφορές σε μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών που είχαν μεταφερθεί στην ακτή.

Παράλληλα, η περιοχή έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο συζητήσεων για την ανάγκη προστασίας του φυσικού της περιβάλλοντος και καλύτερης διαχείρισης ενός χώρου που δέχεται σημαντική επισκεψιμότητα.

Εάν το υλικό που δημοσιοποιήθηκε αποτυπώνει πράγματι λύματα, το βασικό ερώτημα πλέον είναι από πού προέρχονται, πώς κατέληξαν στο συγκεκριμένο σημείο και εάν υπάρχει κίνδυνος για το θαλάσσιο περιβάλλον και τους λουόμενους.

Η φωτογραφική καταγγελία από μόνη της δεν μπορεί να αποδείξει την προέλευση ή τη σύσταση του υλικού. Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη σημασία θα έχει η άμεση αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η λήψη και εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων.

Το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς οποιοδήποτε περιστατικό ρύπανσης σε ένα από τα πλέον εμβληματικά σημεία της Κύπρου δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά αφορά και τη δημόσια εικόνα του νησιού ως τουριστικού προορισμού.

Η Πέτρα του Ρωμιού αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς για την Κύπρο και περιλαμβάνεται σε επίσημες τουριστικές και περιβαλλοντικές αναφορές ως περιοχή ιδιαίτερης αξίας.

Το ζητούμενο πλέον είναι οι αρμόδιες αρχές να εξετάσουν άμεσα την καταγγελία και να δώσουν σαφείς απαντήσεις: Υπάρχουν πράγματι λύματα; Ποια είναι η πηγή τους; Έχει επηρεαστεί η θάλασσα; Έχουν γίνει έλεγχοι και δειγματοληψίες; Και, κυρίως, ποια μέτρα λαμβάνονται ώστε ένα τέτοιο περιστατικό να μην επαναληφθεί;

Το σίγουρο είναι ότι για έναν τόπο που αποτελεί σύμβολο της Κύπρου, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος δεν μπορεί να αποτελεί υπόθεση δεύτερης προτεραιότητας.