CRAFS: Έρχονται δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη με συγχρηματοδότηση της ΕΕ - Στα 802.000€ η υποδομή του κόμβου αεροπυρόσβεσης στην Πάφο

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απόκτηση δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών, τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Περιφερειακού Κόμβου Αεροπυρόσβεσης CRAFS (Cyprus Regional Aerial Firefighting Station).

Την εξέλιξη ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, κατά την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV DAY) του CRAFS, στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Όπως ανέφερε, η διαδικασία, η οποία δρομολογήθηκε σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί θετικά, με προτεραιότητα στις χώρες της Νότιας Γειτονίας.

«Το CRAFS θα αποκτήσει τα δικά του επιχειρησιακά φτερά», ανέφερε ο κ. Πάλμας, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του ρόλου και της αποστολής του Κόμβου.

Ο Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα σημαντικό ορόσημο για την πορεία του CRAFS, το οποίο, όπως είπε, φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό κόμβο με ευρωπαϊκή αποστολή και διάσταση, περιφερειακή εμβέλεια και σημαντική προοπτική εξέλιξης.

Υπενθύμισε ότι αφετηρία της προσπάθειας αποτέλεσε η 10η Σεπτεμβρίου 2025, όταν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξήγγειλε τη δημιουργία νέου ευρωπαϊκού κόμβου πυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο.

Η επιλογή της Κύπρου, σύμφωνα με τον κ. Πάλμα, δεν συνδέεται μόνο με τη γεωγραφική της θέση, αλλά και με τον ευρύτερο στρατηγικό ρόλο της χώρας στη Νότια Γειτονία της ΕΕ και στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η επιλογή της χώρας μας ως κόμβου για αυτή την προσπάθεια αντανακλά την εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναλαμβάνει ευθύνες, να οικοδομεί συνεργασίες σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας και να λειτουργεί ως φερέγγυος και σταθερός εταίρος», ανέφερε.

Υποδομή €802.000

Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, η υποδομή του CRAFS ολοκληρώθηκε στις 15 Απριλίου 2026, με συνολικό κόστος €802 χιλιάδων.

Παράλληλα, έχει ήδη διαμορφωθεί το αναγκαίο μεταβατικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Κόμβου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη θεσμική του κατοχύρωση και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας του.

Το Υπουργείο Άμυνας έχει αναλάβει την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του CRAFS, καθώς και τον σχεδιασμό και την προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών για τη θεσμική του κατοχύρωση. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει την οικονομική διαχείριση και τη λογιστική διευθέτηση.

Το CRAFS θα αναπτύξει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, διττό στρατηγικό ρόλο.

Αφενός θα λειτουργεί ως Περιφερειακός Κόμβος Υποστήριξης επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης, με αρμοδιότητα στη διοίκηση και τον έλεγχο των πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης που διατίθενται ή ενεργοποιούνται στο πλαίσιο αποστολών, καθώς και στην παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Αφετέρου θα λειτουργεί ως Κέντρο Αριστείας, επενδύοντας στην εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού, στην ανάπτυξη κοινών προτύπων, στην προσομοίωση επιχειρήσεων, την έρευνα και την παραγωγή γνώσης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα και στη δημιουργία κοινών πρωτοκόλλων και προτύπων επικοινωνίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως ανέφερε ο κ. Πάλμας, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η συνεργασία με το Emergency Response Coordination Centre (ERCC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον επιχειρησιακό πυρήνα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Η έναρξη της ουσιαστικής δραστηριότητας του CRAFS σηματοδοτείται από το πρώτο εργαστήριο που διοργανώνει ο Κόμβος, το οποίο αρχίζει αύριο, με τη συμμετοχή προσωπικού από περισσότερες από δέκα χώρες, καθώς και εκπροσώπους ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών.

Στόχος είναι να παρουσιαστούν η αποστολή, το όραμα, οι δυνατότητες και ο προτεινόμενος τρόπος λειτουργίας του CRAFS.

Η συμμετοχή χωρών από τη Νότια Γειτονία και τον Αραβικό Κόλπο, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, αποτελεί ένδειξη του ενδιαφέροντος που ήδη εκδηλώνεται για ανάπτυξη ουσιαστικής και διαρκούς περιφερειακής συνεργασίας.

Ο κ. Πάλμας τόνισε ότι η σημερινή εκδήλωση δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειας, αλλά την «αφετηρία μιας νέας φάσης», η οποία απαιτεί ακόμη στενότερη συνεργασία.

Το ζητούμενο, όπως ανέφερε, είναι το CRAFS να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο περιφερειακό κόμβο που θα συνδυάζει την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, την εκπαίδευση και πιστοποίηση, την περιφερειακή συνεργασία, την έρευνα και την καινοτομία.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι είναι έτοιμη να αναλάβει αυτή την ευθύνη», ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας, εκφράζοντας την προσδοκία το CRAFS να καταστεί σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή.

Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι ο Κόμβος να αποτελέσει σύμβολο όχι μόνο υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας, αλλά και της αποφασιστικότητας για επένδυση στην επιχειρησιακή ικανότητα, τη συνεργασία και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ