«Όχι άλλα θύματα στα εργοτάξια»: Ηχηρή παρέμβαση ΕΤΕΚ μετά την τραγωδία στην Πέγεια

Τη θλίψη για το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στην Πέγεια, με αποτέλεσμα τον θάνατο 52χρονου εργαζομένου, εκφράζει σε σημερινή του ανακοίνωση το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), καλώντας όλους τους συντελεστές του κατασκευαστικού τομέα να επανεξετάσουν άμεσα τις διαδικασίες ασφάλειας και υγείας στα έργα τους και να διασφαλίσουν ότι κανένα έργο δεν προχωρεί όταν δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα προστασίας

Το ΕΤΕΚ υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής Vision Zero, κανένα θανατηφόρο ατύχημα δεν είναι αποδεκτό και ότι ο στόχος πρέπει να είναι η πρόληψη κάθε ατυχήματος στους χώρους εργασίας.

«Η πρόληψη δεν μπορεί να αποτελεί εκ των υστέρων αντίδραση, αλλά πρέπει να ενσωματώνεται έγκαιρα σε κάθε στάδιο ενός έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του. Το τραγικό αυτό συμβάν μας υπενθυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο, ότι η ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», σημειώνεται σχετικά.

Το ΕΤΕΚ τονίζει ότι το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα τυπικό έγγραφο που ετοιμάζεται για σκοπούς συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. «Πρέπει να αποτελεί ένα ουσιαστικό και δυναμικό εργαλείο πρόληψης, το οποίο ενσωματώνει μέτρα πρόληψης για τους πραγματικούς κινδύνους κάθε έργου. Ταυτόχρονα, το ΣΑΥ επιβάλλεται να εφαρμόζεται καθημερινά και να επικαιροποιείται όταν μεταβάλλονται οι εργασίες, οι συνθήκες ή οι κίνδυνοι», προστίθεται περαιτέρω.

Συμπληρώνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε εργασίες υψηλού κινδύνου όπως, μεταξύ άλλων, σε εργασίες πλησίον εναέριων ηλεκτρικών δικτύων, στη χρήση αντλιών σκυροδέματος, γερανών και άλλου μηχανολογικού εξοπλισμού, εργασίες σε ύψος, εργασίες σε περιορισμένο χώρο κ.α., κατά τις οποίες οι κίνδυνοι πρέπει να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται πριν από την έναρξη των εργασιών και θα πρέπει να προηγείται συγκεκριμένη αξιολόγηση των κινδύνων, να εντοπίζονται οι υφιστάμενες υποδομές και οι επικίνδυνες ζώνες και να καθορίζονται σαφείς και εφαρμόσιμες ασφαλείς μέθοδοι εργασίας.

«Η ευθύνη για τη διασφάλιση θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια είναι συλλογική, αφορά όλους τους εμπλεκομένους στα κατασκευαστικά έργα και ξεκινά πριν από την έναρξη των εργασιών. Κύριοι του έργου, Μελετητές, Επιβλέποντες Μηχανικοί, Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας, Εργολάβοι, Υπεργολάβοι και Εργαζόμενοι έχουν, ο καθένας στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του, συγκεκριμένες υποχρεώσεις, ενώ απαιτείται ουσιαστικός συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων», αναφέρεται ακολούθως.

Προστίθεται ότι στο ίδιο πλαίσιο, οι Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας πρέπει να διορίζονται έγκαιρα, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν ουσιαστικά τον ρόλο τους και να μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ενσωμάτωση θεμάτων ασφάλειας και υγείας κατά τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των έργων και στο συνεχή έλεγχο της εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων.

Το ΕΤΕΚ καλεί «όλους τους συντελεστές του κατασκευαστικού τομέα να επανεξετάσουν άμεσα τις διαδικασίες ασφάλειας και υγείας στα έργα τους και να διασφαλίσουν ότι κανένα έργο δεν προχωρεί όταν δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα προστασίας».

«Οι διαδικασίες για τη διασφάλιση θεμάτων ασφάλειας και υγείας δεν είναι γραφειοκρατία αλλά επένδυση στην ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή. Κανένα έργο, κανένα χρονοδιάγραμμα και καμία οικονομική παράμετρος δεν μπορεί να είναι σημαντικότερη από την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό», καταλήγει η ανακοίνωση.