Με πτώση έκλεισε τη Δευτέρα το ΧΑΚ

Με πτώση έκλεισε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 315,70 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες σε ποσοστό 0,97%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 185,50 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες επίσης σε ποσοστό 0,97%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €348.291,89.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Η Κύρια Αγορά κατέγραψε ζημιές σε ποσοστό 1,30%, τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό 0,82%, οι Επενδυτικές Εταιρείες σε ποσοστό 0,35% και η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,03%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Atlantic Insurance με €207.972,66 (τιμή κλεισίματος €2,38 - χωρίς μεταβολή), της Τράπεζας Κύπρου με €76.079,14 (τιμή κλεισίματος €10,45 – πτώση 1,97%), της Logicom με €21.302,40 (τιμή κλεισίματος €2,74 – πτώση 2,84%), της Eurobank με €18.997,50 (τιμή κλεισίματος €4,684 - πτώση 0,89%) και της Δήμητρα Holdings με €15.346,33 (τιμή κλεισίματος €1,395 – πτώση 0,36%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 86.

Πηγή: ΚΥΠΕ