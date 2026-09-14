Γιώργος Σαββίδης στο ΠΟΛcast: Η υπόθεση του μαύρου βαν τελείωσε προ ετών – Ουδεμία συγκάλυψη - Δεν ασχολούμαι πλέον με τον Οδυσσέα

Για τη Νομική Υπηρεσία η υπόθεση του μαύρου βαν θεωρείται λήξασα, δηλώνει στο ΠΟΛcast και τη δημοσιογράφο Άντρη Δανιήλ, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, εξηγώντας ότι, η υπόθεση του μαύρου βαν διερευνήθηκε ποινικά από τον προηγούμενο Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, ο οποίος διόρισε και τον Ηλία Στεφάνου ως ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή. Όταν ολοκληρώθηκαν οι έρευνες σημείωσε, καταχωρήθηκε η υπόθεση στο δικαστήριο η οποία κάλυπτε διάφορα αδικήματα. Στη συνέχεια, συμπλήρωσε λήφθηκε η απόφαση να ανασταλούν κάποιες διώξεις και αφού η εμπλεκόμενη εταιρεία είχε προχωρήσει σε παραδοχές για τις οποίες της επιβλήθηκε πρόστιμο. Η Νομική Υπηρεσία τόνισε, εξηγούσε λεπτομερώς τους λόγους για την απόφαση της.

H απόφαση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς να μην προχωρήσει σε έρευνα ήταν καθαρά δική της σημειώνει, αφού ανταλλάγησαν επιστολές με τη Νομική Υπηρεσία η οποία έδινε απαντήσεις στα όποια ζητήματα έθετε προς διερεύνηση η Αρχή.

Δεν υπήρχε ικανοποιητικής ποιότητας και βαρύτητας μαρτυρία, η οποία θα οδηγούσε σε καταδίκη, αναφέρει ο κύριος Σαββίδης. Εκτός από λόγους δημοσίου συμφέροντος συμπλήρωσε, "ο Γενικός Εισαγγελέας τότε είχε αναφερθεί σε πολυπλοκότητα τεκμηρίωσης της υπόθεσης της υπόθεσης στο δικαστήριο και τρία διαφορετικά εργαστήρια που εξέτασαν το μηχανισμό στην Κύπρο και το εξωτερικό, δεν εντοπίστηκε μαρτυρία για παρακολούθηση περιεχομένου. Δεν είναι όλα τα είδη μαρτυρίας αποδεκτά στο δικαστήριο".

Ο ρόλος του ΓΕ εκπηγάζει από το σύνταγμα που του παρέχει το αποκλειστικό και ανέλεγκτο προνόμιο, για το οποίο αποφασίζει αν θα προχωρήσει ή θα διακόψει οποιαδήποτε ποινική δίωξη.

Απαντήσεις στην κριτική κομμάτων

Ο Γενικός Εισαγγελέας κλήθηκε να απαντήσει στην κριτική που δέχθηκε από το ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ που του αποδίδουν κατάχρηση εξουσίας και συγκάλυψη στην υπόθεση του μαύρου βαν, με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να ζητεί την παύση ΓΕ και ΒΓΕ.

Απαντά λέγοντας ότι, πιθανή κατάχρηση εξουσίας που αποδίδουν στη Νομική Υπηρεσία, «συνιστά ότι, εμείς αποφασίσαμε να διακόψουμε έρευνα εναντίον μας . Κανένα από τα πεδία τα οποία εξέταζε η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς, δεν έκανε αναφορά στην νομική υπηρεσία και στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα».

Στο πρώτο μέρος του ΠΟΛcast, o κύριος Σαββίδης αναφέρεται στις εξουσίες της Αρχής Κατά της Διαφθοράς και αν αυτές θα ενισχυθούν,, στις συνταγματικές αλλαγές που αφορούν στο νόμο για τις παρακολουθήσεις και το όπλο που μπορούν να έχουν στη φαρέτρα τους οι αρχές για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς.