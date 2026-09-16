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Ανάσα για τον αγροτικό κόσμο: Επιπλέον νερό άρδευσης για καλλιέργειες και πατάτες δίνει το Υπουργείο Γεωργίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στην παραχώρηση πρόσθετης ποσότητας 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού άρδευσης για το υπόλοιπο του 2026 προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο τη στήριξη της γεωργικής παραγωγής. Η μεγαλύτερη ποσότητα θα διατεθεί μέσω του Ενιαίου Σχεδίου Νοτίου Αγωγού για εποχιακές και δενδρώδεις καλλιέργειες, ενώ το Υπουργείο Γεωργίας ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση δεν αναιρεί την ανάγκη αυστηρής διαχείρισης των υδάτινων πόρων λόγω της συνεχιζόμενης λειψυδρίας.

Την παραχώρηση πρόσθετης ποσότητας 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού άρδευσης για το υπόλοιπο του 2026 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο στήριξης της γεωργικής παραγωγής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, από τη συνολική ποσότητα, 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα θα διατεθούν από το Ενιαίο Σχέδιο Νοτίου Αγωγού και 500 χιλιάδες κυβικά μέτρα από το Μεγάλο Αρδευτικό Έργο Πάφου.

Από την πρόσθετη ποσότητα που θα παραχωρηθεί μέσω του Νοτίου Αγωγού:

  • 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα θα διατεθούν για τις φθινοπωρινές εποχιακές καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένης της πατάτας.
  • 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα θα κατευθυνθεί στις δενδρώδεις καλλιέργειες.

Όπως αναφέρεται, η απόφαση βασίζεται στα επικαιροποιημένα υδρολογικά δεδομένα και στην τεχνική αξιολόγηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Οι αυξημένες εισροές που καταγράφηκαν μετά την απόφαση του περασμένου Ιουνίου, σε συνδυασμό με την πορεία της κατανάλωσης νερού ύδρευσης, δημιούργησαν περιθώριο για στοχευμένη ενίσχυση του γεωργικού τομέα.

Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η απόφαση δεν σημαίνει πως έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα της λειψυδρίας ούτε ότι αίρεται η ανάγκη για αυστηρή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Όπως τονίζεται, η πρόσθετη παροχή νερού θα εφαρμοστεί υπό συνεχή παρακολούθηση των καταναλώσεων και οποιεσδήποτε υπερβάσεις θα αντιμετωπίζονται με τα προβλεπόμενα διορθωτικά μέτρα.

Το Υπουργείο Γεωργίας σημειώνει ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις τεκμηριωμένες ανάγκες του γεωργικού κόσμου όταν τα πραγματικά δεδομένα το επιτρέπουν, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η στήριξη της γεωργικής παραγωγής χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υδατική ασφάλεια της χώρας.

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