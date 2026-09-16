Μάκης Κεραυνός: Στα €11 δισ. ο προϋπολογισμός του 2027, ετήσια αύξηση €470 εκατ.

Για ισορροπημένο και αναπτυξιακό προϋπολογισμό για το έτος 2027 έκανε λόγο την Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μετά την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα οδηγηθεί προς ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Δεκέμβριο.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας του σώματος, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι προϋπολογισμός του 2027 ανέρχεται σε €11,1 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 470 εκατομμυρίων σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό του 2026.

Είπε επίσης ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στο 2027 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 2,9%, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι μπορεί να είναι και πέραν του 3%, ενώ η ανεργία αναμένεται να μείνει στα σημερινά επίπεδα της πλήρους απασχόλησης με καθοδική τάση.

Προσέθεσε ότι το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το 2027 προβλέπεται πλεονασματικό και αναμένεται να ανέλθει στο 2,8% ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε σύγκριση με 2,3% το 2026, ενώ παράλληλα, το πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται να ανέλθει στο 4% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με 3,6% του 2026.

Σχετικά με τον πληθωρισμό, είπε ότι επηρεάζεται αμέσως από την τιμή των καυσίμων, με την εκτίμηση να προβλέπει τιμή γύρω στο 4%.

Πηγή: ΚΥΠΕ