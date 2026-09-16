Το Υπουργικό διόρισε τον Νίκο Τορναρίτη ως απεσταλμένο του Προέδρου Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό σε Ασία και Αφρική

Τον διορισμό του πρώην βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Τορναρίτη στη θέση του Ειδικού Πολιτικού Απεσταλμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυβέρνησης, ο κ. Τορναρίτης θα αναλαμβάνει, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και σε συντονισμό με τον Υπουργό Εξωτερικών, στοχευμένες πολιτικές επαφές σε χώρες των δύο ηπείρων για ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό.

Όπως διευκρινίζεται, ο κ. Τορναρίτης θα ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς μισθό.

Η Κυβέρνηση αναφέρει ότι η επιλογή του βασίζεται στη μακρά πολιτική και κοινοβουλευτική του πορεία, στην πολυετή ενασχόλησή του με το Κυπριακό, καθώς και στις διεθνείς επαφές που έχει αναπτύξει μέσα από τη δράση του σε διακοινοβουλευτικούς οργανισμούς.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι διετέλεσε για 13 χρόνια επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση, όπου εξελέγη και αντιπρόεδρος του σώματος.

Παράλληλα, υπήρξε επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας και αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποκτώντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πολύτιμη εμπειρία και δίκτυο πολιτικών και θεσμικών επαφών σε διεθνές επίπεδο.

Η αποστολή του θα επικεντρωθεί στην προώθηση των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Κυπριακό και στην ενίσχυση της διεθνούς στήριξης σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

Η δήλωση του κ. Τορναρίτη