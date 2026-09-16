Τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 15 - Πώς θα δουλεύει το νέο πλαίσιο προστασίας

Την έγκριση ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση προχωρεί σε ένα οργανωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά και εφήβους, επικαλούμενη στοιχεία που καταδεικνύουν ότι το 98% των νέων στην Κύπρο χρησιμοποιεί ενεργά τα social media, ποσοστό που καταγράφεται ως το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Πρόταση για «ψηφιακή ηλικία ενηλικίωσης» στα 15 έτη

Ο πρώτος πυλώνας αφορά τη θέσπιση ελάχιστου ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Υπουργικό Συμβούλιο προτείνει το 15ο έτος ηλικίας ως το όριο κάτω από το οποίο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στις συγκεκριμένες πλατφόρμες.

Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο να κατατεθεί στη Βουλή τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, την κύρια ευθύνη συμμόρφωσης θα έχουν οι ίδιες οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες θα υποχρεωθούν να εφαρμόσουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας.

Ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας μέσω του «Ψηφιακού Πολίτη»

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τη δημιουργία ψηφιακού μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας, στη βάση της τεχνικής λύσης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο μηχανισμός αναμένεται να ενσωματωθεί εντός του επόμενου έτους στην εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης», επιτρέποντας στους χρήστες να αποδεικνύουν ότι πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια χωρίς να κοινοποιούν πρόσθετα προσωπικά δεδομένα.

Έμφαση σε εκπαίδευση και ενημέρωση

Ο τρίτος πυλώνας εστιάζει στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

Αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων με έμφαση στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του διαδικτύου.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας.

Στοχευμένες ενημερωτικές εκστρατείες, ημερίδες και εργαστήρια για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ενίσχυση των μηχανισμών αναφοράς και διαχείρισης περιστατικών που αφορούν ανηλίκους στο διαδίκτυο.

Ο κ. Δαμιανού τόνισε ότι η προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο δεν μπορεί πλέον να βασίζεται αποκλειστικά στην αυτορρύθμιση των πλατφορμών ή στην ατομική ευθύνη των γονέων και των ανηλίκων.

Καταληκτικά, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια, τα δικαιώματα και η ευημερία των παιδιών αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι το Σχέδιο Δράσης θα επικαιροποιείται διαρκώς με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τομέα της ψηφιακής προστασίας των ανηλίκων.