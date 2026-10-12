Αφθώδης πυρετός: Στη θανάτωση 2.000 ζώων προχωρούν οι Αρχές – «Αναγκαίο κακό», λέει το Υπουργείο Γεωργίας

Αναφερόμενος στις 4 περιπτώσεις κτηνοτρόφων, των οποίων οι αποζημιώσεις εκκρεμούν, ο Ανδρέας Γρηγορίου είπε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξει μία συνάντηση για το θέμα στο γραφείο του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, προσθέτοντας ότι στις 19 Οκτωβρίου θα υπάρξει συνάντηση με όλες τις αγροτικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων για να ενημερωθούν για τα σχέδια αποζημίωσης.

Ο κ. Γρηγορίου μιλούσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε στο Υπουργείο με τους πέντε κτηνοτρόφους, των οποίων οι μονάδες επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό τους προηγούμενους μήνες, στην παρουσία του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλου Πίπη, και άλλων υπηρεσιακών.

Κάνοντας λόγο για «μία ιδιαίτερα χρήσιμη και παραγωγική συνάντηση», κατά τη διάρκεια της οποίας απαντήθηκαν πολλά ερωτήματα και απορίες των κτηνοτρόφων, ο Ανδρέας Γρηγορίου είπε πως «έχουμε αποφασίσει ότι για κάποιες εκ των περιπτώσεων θα επικοινωνήσουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μαζί με τους κτηνοτρόφους για να απαντηθούν επιμέρους τεχνοκρατικά ζητήματα».

Ανέφερε, επίσης, πως έχει συμφωνηθεί ότι, πριν από τη διαδικασία θανάτωσης, η τριμελής τεχνική επιτροπή μαζί με τους κτηνοτρόφους θα καταγράψουν τον πληθυσμό των ζώων, όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά τους, για σκοπούς αποζημίωσης.

Ο Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας σημείωσε, ακόμη, πως οι κτηνοτρόφοι ενημερώθηκαν ότι στις επόμενες μέρες θα αποζημιωθούν για την καταστροφή του γάλακτος που είχαν την προηγούμενη περίοδο μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θανάτωσης για τις περιπτώσεις των ζώων που θα θανατωθούν, θα προχωρήσει η καταβολή των αποζημιώσεων για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου.

Τόνισε, μάλιστα, ότι «στις 19 Οκτωβρίου θα έχουμε συνάντηση με όλες τις αγροτικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων για να τους ενημερώσουμε για τα σχέδια αποζημίωσης για την απώλεια εισοδήματος, όπως επίσης και τα κίνητρα για την ανασυγκρότηση του ζωικού κεφαλαίου».

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Γρηγορίου είπε ότι «δεν υπάρχει αναζωπύρωση» του αφθώδους πυρετού, σημειώνοντας ότι «μπορεί να το επιβεβαιώσει ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών». «Μιλούμε για παλιότερα κρούσματα που προέκυψαν πριν από μερικούς μήνες, ωστόσο τελικά κρίθηκε από την αρμόδια αρχή, όπου έπρεπε να διερευνηθούν αυτά τα χαρακτηριστικά μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι τα ζώα αυτά θα πρέπει να θανατωθούν», εξήγησε, σημειώνοντας ότι «δυστυχώς οι θανατώσεις είναι ένα αναγκαίο κακό εάν διαπιστώνονται κρούσματα».

Ανέφερε, ωστόσο, ότι «από τις 10 Ιουλίου, αν θυμούμαι καλά, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο που γίνεται σε παγκύπρια βάση, έχουν εντοπιστεί αυτές οι 5 μονάδες, άρα θεωρούμε ότι, με τους ελέγχους που θα γίνονται, δεν αναμένεται να υπάρχουν άλλα κρούσματα που να εμποδίσουν την επαναδραστηριοποίηση (των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων)». Για το θέμα αυτό, είπε, «έχει εκδοθεί οδικός χάρτης από την αρμόδια υπηρεσία και αναμένεται το συντομότερο ότι θα είναι σε θέση ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να ανακοινώσει πότε θα ξεκινήσει η επαναδραστηριοποίηση των κτηνοτρόφων».

«Σε κάθε περίπτωση, οι απολυμάνσεις θα πρέπει να συνεχίσουν. Τα μέτρα βιοασφάλειας πρέπει να εφαρμόζονται και ο μόνος τρόπος για να περιορίσουμε την επέκταση του ιού είναι ο εμβολιασμός, το εμβολιαστικό πρόγραμμα που είναι προς το τέλος, όπως επίσης και τα μέτρα βιοασφάλειας που έχουν υποχρέωση όλοι οι κτηνοτρόφοι να εφαρμόζουν, όπως και οι αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίζουν ότι αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται», υπογράμμισε ο Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας. «Ωστόσο, η προσπάθειά μας είναι – επαναλαμβάνω, σε συνεννόηση και μαζί (με τους κτηνοτρόφους) – να περιορίσουμε την επέκταση του ιού, αλλά θεωρούμε ότι με όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις 4 περιπτώσεις κτηνοτρόφων, των οποίων οι αποζημιώσεις εκκρεμούν, ο Ανδρέας Γρηγορίου είπε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξει μία συνάντηση για το θέμα στο γραφείο του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Στη συνάντηση θα παρευρίσκονται ο ίδιος μαζί με τον Υπουργό Γεωργίας και τον Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών «με στόχο να βρούμε μία λύση στο πρόβλημα που υπάρχει», ανέφερε.

«Όλες οι πληρωμές που είναι δημόσιο χρήμα θα πρέπει να γίνονται στο πλαίσιο της νομιμότητας και είναι για αυτό που υπάρχει επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία», τόνισε. «Ο στόχος μας είναι να πληρωθούν (οι κτηνοτρόφοι) το συντομότερο στο πλαίσιο της νομιμότητας», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι οι περισσότερες μονάδες έχουν ήδη αποζημιωθεί για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου και για άλλα ζητήματα, όπως η καταστροφή του γάλακτος και των ζωοτροφών.

«Οι δύο μονάδες αφορούν παραδοσιακές φυλές, τα παχύουρα πρόβατα και τις κόκκινες αγελάδες, για τα οποία ο κανονισμός παρέχει τη δυνατότητα να τύχουν διαφορετικού χειρισμού και παρέκκλισης, ωστόσο η αρμόδια αρχή πήρε κάποιες αποφάσεις», ανέφερε ο κ. Γρηγορίου, προσθέτοντας ότι η μία περίπτωση θα επανεξεταστεί.

Πίπης: Δεν πρόκειται να αποδοθεί σύντομα το καθεστώς απαλλαγής από αφθώδη

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Από την πλευρά του, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ανέφερε ότι ο έλεγχος των ζώων προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. «Στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και των απαιτήσεων που επιβάλλει ο κανονισμός, θα γίνεται ο έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία που είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει ο ιός, για να μπορέσουμε και εμείς με τη σειρά μας να δούμε πότε θα επανεξετάσουμε το θέμα της υποβολής αιτήματος για να μας αποδοθεί το καθεστώς απαλλαγμένης από τον αφθώδη πυρετό χώρας», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, διευκρίνισε ότι η απόδοση του καθεστώτος απαλλαγής από τον αφθώδη πυρετό «δεν πρόκειται να γίνει τώρα σύντομα, αλλά στο πλαίσιο αυτό πρέπει να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις».

«Ο στόχος της υπηρεσίας δεν είναι να θανατώνει ζώα. Ο στόχος της υπηρεσίας είναι να γιατρεύει τα ζώα και να διασφαλίζει την επιβίωσή τους, οπότε το να θανατώνονται ζώα δεν είναι κάτι που μας χαροποιεί ή μας ικανοποιεί. Ούτε εμείς θέλουμε να θανατώσουμε (ζώα), αλλά είμαστε υπόχρεοι ως εκ των αρμοδιοτήτων που μας έχει αναθέσει ο νόμος να εφαρμόσουμε κάτι το οποίο δεν μας είναι ευχάριστο να εφαρμόσουμε», τόνισε ο Χριστόδουλος Πίπης.

Ερωτηθείς για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί εάν βρεθούν στους επιδημιολογικούς ελέγχους και άλλες μονάδες με κρούσματα αφθώδους πυρετού, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είπε ότι «θα ακολουθηθεί το κατά περίπτωση πρωτόκολλο που πρέπει να εφαρμοστεί, αξιολογώντας τα δεδομένα κάθε περίπτωσης ξεχωριστά».

Όσον αφορά τις δύο εκτροφές με παχύουρα πρόβατα και κόκκινες αγελάδες, ο κ. Πίπης είπε ότι «έχουμε ζητήσει υπό τον υπεύθυνο (της εκτροφής των παχύουρων προβάτων) να μας πει πού θα την μεταφέρει, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει παρακώλυση της επαναδραστηριοποίησης άλλων κτηνοτρόφων σε σχέση με την περιοχή στην οποία βρίσκεται σήμερα». Όσον αφορά την εκτροφή των κόκκινων αγελάδων, ανέφερε ότι «μας έχει τεθεί ένα θέμα σήμερα, το οποίο θα επανεξετάσουμε στο πλαίσιο της ολιστικής διαχείρισης της υπόθεσης των παραδοσιακών φυλών».

Κληθείς να πει πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις για τις εκτροφές των παραδοσιακών φυλών, ο κ. Πίπης εξήγησε ότι «εξαρτάται από την κατά περίπτωση υπόθεση και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη διαχείριση των απολυμάνσεων, του καθαρισμού και της ετοιμασίας των υποστατικών για επαναδραστηριοποίηση, όπως επίσης και των γειτνιαζουσών παρακείμενων εκτροφών, ακριβώς για να αποφευχθεί το οποιοδήποτε ενδεχόμενο να υπάρξει υποτροπιασμός και επανεμφάνιση της νόσου στις συγκεκριμένες περιφέρειες, για να μη μας φέρει σε χειρότερο στάδιο από ό,τι βρεθήκαμε τον Φλεβάρη».

Συνολικά θα θανατωθούν γύρω στις 2000 ζώα, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν υφίσταται το χρονοδιάγραμμα για τα ζώα-μάρτυρες, στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός Γεωργίας, ο κ. Πίπης είπε ότι «δεν μπορεί να καθοριστεί επακριβώς. Μπορεί να γίνει και νωρίτερα από ό,τι είπε ο Υπουργός, οπότε δεν μπορούμε να σας πούμε ξεκάθαρη ημερομηνία».

«Θα προσπαθήσουμε να μη μας πάρει πίσω η διαδικασία των θανατώσεων», υπογράμμισε.

Νεοφύτου: Δεν είμαστε υπέρ οποιασδήποτε θανάτωσης

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου, δήλωσε ότι «ως ‘’Φωνή των Κτηνοτρόφων’’ δεν τασσόμαστε υπέρ οποιασδήποτε θανάτωσης όχι μόνο αιγοπροβάτων, ούτε αγελάδας, ούτε χοίρου, ούτε για το γατάκι για το οποίο έγινε τόσος ντόρος τις προηγούμενες ημέρες, γιατί μιλάμε για ζώα τα οποία δίνουν ζωή σε οικογένειες».

«Από εκεί και πέρα, σήμερα τα καλά νέα που έχουμε είναι ότι οι 2 περιπτώσεις θα επανεξεταστούν έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει οτιδήποτε θετικό, τόσο για την επανεγκατάσταση των κόκκινων αγελάδων σε ένα σημείο όπου να επιτραπεί να μείνουν ζωντανές - όπως θα μείνουν τα παχύουρα πρόβατα - όσο και για τη μονάδα στην Αραδίππου, αν υπάρχει περίπτωση να γλυτώσουν τα ζώα», συμπλήρωσε.

«Επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά: Περιμένουμε, θέλουμε συνεργασία, δεν υιοθετούμε θανατώσεις και θέλουμε να ξεκινήσουν ξανά οι μονάδες, να πάνε μπροστά, να πληρωθεί ο κόσμος, να έρθει το απολεσθέν εισόδημα και να δούμε μια κτηνοτροφία η οποία θα χαροποιήσει ξανά τον κόσμο των εκτροφέων αιγοπροβάτων, ο οποίος στερείται ευημερίας και χαράς τους τελευταίους 11 μήνες», ανέφερε ο κ. Νεοφύτου.

Εκ μέρους των 5 επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων, ο Παύλος Λαζάρου δήλωσε ότι ζήτησε επανεξέταση της περίπτωσης που αφορά τη φάρμα του, σημειώνοντας ότι το αίτημά του έγινε αποδεκτό και εκφράζοντας την ικανοποίησή του γι’ αυτό. «Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ