Ο κ. Αρμεύτης χαιρέτισε το πρωί της Τετάρτης την έναρξη των εργασιών του metaCCAZE Consortium & Training στη Λεμεσό. Το ευρωπαϊκό έργο αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μετάβασης των πόλεων της Ευρώπης σε πράσινες, έξυπνες μετακινήσεις μηδενικών εκπομπών, συνδυάζοντας ηλεκτρικές, αυτοματοποιημένες και συνδεδεμένες τεχνολογίες για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

Οι στόχοι του προγράμματος, ανέφερε, δεν συνιστούν μόνο ευρωπαϊκή φιλοδοξία, αλλά «μια ευθύνη που καθοδηγεί την ανάπτυξη της πόλης μας και τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος».

Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι πόλεις όπως η Λεμεσός αντιμετωπίζουν προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η εξάρτηση από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και η ανάγκη για πιο προσβάσιμες και βιώσιμες εναλλακτικές μετακίνησης. Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, το metaCCAZE αποτελεί σημαντική ευκαιρία για να μετατραπούν οι φιλοδοξίες της πόλης σε συγκεκριμένες δράσεις.

Ευχαρίστησε τους τοπικούς εταίρους και συνεργάτες του Δήμου —MaaSLab, ΕΜΕΛ, Nextbike και Oxygono— για τη συμβολή τους στη μετατροπή του οράματος σε πρακτικές λύσεις για τη Λεμεσό.

Στον χαιρετισμό του παρουσίασε τέσσερις δράσεις της πόλης. Η πρώτη είναι η υπηρεσία WeeDRIVE, η οποία μεταφέρει εφήβους με μικρά λεωφορεία στις εξωσχολικές δραστηριότητές τους.

Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά ηλεκτρικά ποδήλατα προς ενοικίαση και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ενεργού και βιώσιμης κινητικότητας, ώστε το ποδήλατο να είναι πιο προσιτή επιλογή για κατοίκους και επισκέπτες.

Η τρίτη δράση είναι η κατασκευή Πολυτροπικού Κόμβου Κινητικότητας (Mobility Hub) στο Τσίρειο Στάδιο. Εκεί οι πολίτες θα μπορούν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους σε περιφερειακά σημεία και να συνεχίζουν προς το κέντρο της πόλης με δημόσια λεωφορεία, ποδήλατα ή πατίνια.

Η τέταρτη δράση αφορά την Πλατφόρμα Δεδομένων Μεταφορών και Ενέργειας και την πρωτοβουλία για τη δημιουργία «Ψηφιακού Διδύμου» (Digital Twin), με στόχο την ανάπτυξη πρακτικών σεναρίων ψηφιακής προσομοίωσης. Όπως εξήγησε ο κ. Αρμεύτης, αυτό θα επιτρέψει στην πόλη να προσομοιώνει παρεμβάσεις, να αξιολογεί διαφορετικές λύσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αστικού σχεδιασμού με πληρέστερη πληροφόρηση.

Οι πρωτοβουλίες, υπογράμμισε, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα πιλοτικά έργα, αλλά ως αλληλένδετα στοιχεία ενός ευρύτερου οράματος για το μέλλον της Λεμεσού. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι μόνο η ολοκλήρωσή τους, αλλά και η δημιουργία των συνθηκών για τη συνέχιση, την επέκταση και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπό τους. Αυτό, όπως είπε, προϋποθέτει ανάπτυξη τοπικής τεχνογνωσίας, ενίσχυση συνεργασιών, προώθηση της καινοτομίας και θεμελίωση βάσεων για μελλοντικές επενδύσεις.

Ευχαρίστησε τους εταίρους της κοινοπραξίας για τη συνεργασία και τους κάλεσε να αξιοποιήσουν τη συνάντηση για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, καθώς και για την αναζήτηση νέων ευκαιριών συνεργασίας.

Η επιτυχία του έργου, κατέληξε, θα κριθεί όχι μόνο από όσα υλοποιηθούν κατά τη διάρκειά του, αλλά και από όσα θα παραμείνουν στις πόλεις πολύ μετά την ολοκλήρωσή του. Διαβεβαίωσε ότι η Λεμεσός είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει πλήρως αυτή την ευκαιρία.

Πηγή: ΚΥΠΕ