Σύμφωνα με δημοσιεύματα των επιστημονικών ιστοσελίδων Phys.org και Science News Today, ένα αρσενικό κολιμπρί του είδους Selasphorus rufus διένυσε συνολικά 6.526 χιλιόμετρα μέσα σε μόλις 38 ημέρες, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη μεταναστευτική διαδρομή που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα για κολιμπρί.

Το μικροσκοπικό πτηνό ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αλαμπάμα και έφθασε μέχρι το Τζούνο της Αλάσκας, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν τη διαδρομή του μέσω μιας συσκευής βάρους μόλις 0,06 γραμμαρίων.

Η συσκευή, η οποία αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια και την τεχνολογία Bluetooth, επιτρέπει στους ερευνητές να συγκεντρώνουν δεδομένα για τις μετακινήσεις πτηνών που μέχρι πρότινος ήταν εξαιρετικά δύσκολο να παρακολουθηθούν λόγω του μικρού μεγέθους τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Ecology and Evolution, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για τη μελέτη των μεταναστευτικών διαδρομών και την προστασία των μικρόσωμων πτηνών.