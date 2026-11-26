Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την απομάκρυνση νεκρής αγελάδας, η οποία εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων, με τον Δήμο Ακάμα να προχωρεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετακίνησή της και την αποκατάσταση της εικόνας στην περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρία πολίτη, η νεκρή αγελάδα βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή από το απόγευμα της Τρίτης. Ο Δήμος Ακάμα ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα και, όπως αναφέρθηκε στον "Π", προσωπικό του Δήμου βρίσκεται ήδη επί τόπου και επιχειρεί την απομάκρυνση του νεκρού ζώου.
Νεκρή αγελάδα ξεβράστηκε στον Κόλπο των Κοραλλίων – Προσπαθούν να τη μεταφέρουν με βάρκα (εικόνες)
Το νεκρό ζώο βρίσκεται στην περιοχή από την Τρίτη, σύμφωνα με μαρτυρία πολίτη – Σε εξέλιξη επιχείρηση του Δήμου Ακάμα για την απομάκρυνσή του, με δυσκολίες λόγω του σημείου
Η διαδικασία παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς η αγελάδα βρίσκεται μέσα στον θαλάσσιο χώρο και σε δύσβατη περιοχή . Ως εκ τούτου, καταβάλλεται προσπάθεια για τη μετακίνησή της με τη χρήση βάρκας, προκειμένου να μεταφερθεί στη στεριά και στη συνέχεια να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ταφή της.
Όπως αναφέρθηκε στον "Π" από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η περισυλλογή νεκρών ζώων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Τοπικών Αρχών. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Ακάμα έχει αναλάβει τις απαιτούμενες ενέργειες για την απομάκρυνση της αγελάδας από τη θαλάσσια περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δ. Ακάμα , ο Δήμος Ακάμα ανέφερε ότι το προσωπικό του προχωρεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την απομάκρυνση του νεκρού ζώου, ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα στην περιοχή και να αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα για τους λουόμενους, τους επισκέπτες και τους πολίτες που διακινούνται στην περιοχή.
Η παρουσία της νεκρής αγελάδας στην περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων από την Τρίτη προκάλεσε ανησυχία και δυσφορία σε πολίτες και επισκέπτες, καθώς το θέαμα είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο, ενώ η περιοχή αποτελεί σημείο όπου πραγματοποιούνται θαλάσσιες δραστηριότητες και περίπατοι.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου συνεχίζουν την προσπάθεια για την απομάκρυνση της αγελάδας και την οριστική διαχείριση του περιστατικού.
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