Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 13:00, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία "Κόννοι", της κοινότητας Νατάς.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:30, αφού έκαψε τρία δεκάρια με χαμηλή άγρια βλάστηση και καλαμιώνα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν τρία άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερα άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επίσης, με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται