Σε επίπεδο «κόκκινου συναγερμού» σήμερα ο κίνδυνος για δασικές πυρκαγιές

Σε επίπεδο «κόκκινου συναγερμού» είναι σήμερα Σάββατο, ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών.

Στην ανακοίνωση του τμήματος τονίζεται ότι, η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον Περί Δασών Νόμο και τον Περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο, συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές.

Το Τμήμα Δασών απευθύνει «θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά».

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).