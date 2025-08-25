Χωλαίνει η Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Ελέγχων - Η προεδρική δέσμευση, η αχρηστία επιθεωρητών και η χωλή πολιτική προστασία

ΛΕΖΑΝΤΑ: Τον Ιούλιο του 2023 η κυπριακή κοινωνία έβλεπε για μέρες ένα φλεγόμενο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Γέρι. Μέχρι σήμερα ελάχιστα έγιναν από τις τότε κυβερνητικές υποσχέσεις για αυξημένη πυρασφάλεια σε επίπεδο πρόληψης, όπως κατέδειξαν οι πρόσφατες διαδοχικές πυρκαγιές σε εργοστάσια στο ΣΟΠΑΖ Λευκωσίας και τον Ύψωνα.

Αυτές τις μέρες, όπου με αφορμή τις διαδοχικές πυρκαγιές σε εργοστάσια στο ΣΟΠΑΖ Λευκωσίας και τον Ύψωνα επανήλθε στο προσκήνιο η ανάγκη για εντατικοποίηση από πλευράς αρμόδιων Αρχών και υπηρεσιών των ελέγχων εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας σε αυτούς τους χώρους –ο αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής, Νίκος Λογγίνος, ήταν έντονος για αυτό το θέμα σε δηλώσεις του την περασμένη Πέμπτη- δίνεται χώρος στη συζήτηση και για το πού βρίσκεται, στα δυόμισι χρόνια θητείας της κυβέρνησης, η υλοποίηση της δέσμευσης στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη για δημιουργία και στελέχωση ειδικής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικού Ελέγχου. Η πρόταση της σύστασής της εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλι...

