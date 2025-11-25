Δέσμευση Κύπρου για καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων στον ΟΗΕ

Την «ακλόνητη δέσμευση» της Κύπρου να καταπολεμήσει την εμπορία ανθρώπων επανέλαβε σε τοποθέτησή του κατά την Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση του ΟΗΕ για το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων, ο Eιδικός Απεσταλμένος της ΚΔ για την Πολυμέρεια πρέσβυς Ανδρέας Κακουρής, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από το Σχέδιο Δράσης.

Σημείωσε ότι ήταν «μεγάλη τιμή για την Κύπρο, μαζί με το Τατζικιστάν, να συμπροεδρεύσει» της διαδικασίας που οδήγησε στη φετινή Πολιτική Διακήρυξη του 2025, η οποία, όπως ανέφερε, «επαναλαμβάνει τη συλλογική μας δέσμευση να καταπολεμήσουμε την εμπορία σε όλες τις μορφές της».

Ο κ. Κακουρής υπογράμμισε ότι η Κύπρος θεωρεί την εμπορία ανθρώπων «μια σοβαρή παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσβολή των κοινών μας αξιών», χαρακτηρίζοντάς την «αποτρόπαιο έγκλημα που υπερβαίνει σύνορα» και εκφράζοντας ότι η χώρα είναι «σοβαρά ανήσυχη για τα στατιστικά στοιχεία της Έκθεσης UNODC για την Εμπορία Προσώπων 2024».

Αντλώντας από την εθνική εμπειρία, τόνισε τη στροφή της Κύπρου προς «μια ολοκληρωμένη και με επίκεντρο το θύμα προσέγγιση», επισημαίνοντας τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που «ποινικοποιούν όλες τις μορφές εμπορίας προσώπων» και ενισχύουν το πλαίσιο προστασίας. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην πρόσφατη τροποποίηση που ποινικοποιεί τη δημιουργία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης, καθώς «η τεχνολογία μετατρέπεται σε όπλο για την εκμετάλλευση και θυματοποίηση παιδιών».

Υπογράμμισε επίσης τη στρατηγική της Κύπρου για την περίοδο 2023–2026 σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης με «38 δράσεις, οι οποίες αξιολογούνται συνεχώς από την Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα».

Ο κ. Κακουρής τόνισε ότι «η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτη» και κάλεσε τα κράτη να «προστατεύσουν τα θύματα, να διώξουν τους δράστες και να ενισχύσουν τις συνεργασίες» μεταξύ κυβερνήσεων, συστήματος ΟΗΕ, κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικού τομέα.

Η Κύπρος, διαβεβαίωσε, «είναι έτοιμη να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στις παγκόσμιες προσπάθειές μας».