Σούπερ μάρκετ, καύσιμα, ενοίκια: Εσείς πόσο… ακριβά ζείτε; Το application της ΕΚΤ που δείχνει το προσωπικό σας πληθωρισμό

Ο καθένας βιώνει τον δικό του πληθωρισμό – και πλέον η ΕΚΤ τον μετρά. Αν και οι επίσημοι δείκτες δείχνουν αποκλιμάκωση της ακρίβειας, οι τιμές που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα παραμένουν ψηλές. Το κενό ανάμεσα σε αυτό που ανακοινώνεται και σε αυτό που ζούμε οδήγησε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη δημιουργία μιας νέας διαδραστικής εφαρμογής που υπολογίζει τον «προσωπικό πληθωρισμό» κάθε νοικοκυριού, βασισμένο στις πραγματικές του δαπάνες – από το σούπερ μάρκετ και τα καύσιμα μέχρι τα ενοίκια και τις υπηρεσίες.

Ο υπολογιστής προσωπικού πληθωρισμού λειτουργεί πάνω στο δικό σας «καλάθι» εξόδων. Ο χρήστης επιλέγει χώρα και δηλώνει πόσα ξοδεύει μηνιαία σε 12 βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών – ή, αν θέλει, ακόμη πιο εξειδικευμένα σε επιμέρους υποκατηγορίες. Η εφαρμογή υπολογίζει έτσι έναν προσωπικό δείκτη, τον οποίο συγκρίνει με τον επίσημο εθνικό ΕνΔΤΚ και με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δαπάνες που δεν γίνονται συχνά, όπως η αγορά αυτοκινήτου, «μεταφράζονται» σε μηνιαίο κόστος με βάση τα χρόνια χρήσης (π.χ. χρήση 6 ετών = 72 μήνες). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εμφανίζεται ο επίσημος πληθωρισμός της περιόδου, ο δικός σας προσωπικός δείκτης και οι κατηγορίες που σας επηρεάζουν περισσότερο.

Η εφαρμογή αντλεί αυτόματα τα πιο πρόσφατα στοιχεία τιμών από τη βάση δεδομένων της ΕΚΤ, χωρίς να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Ο προσωπικός πληθωρισμός υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος όρος των μεταβολών τιμών στα προϊόντα που αγοράζετε, ανάλογα με το ποσοστό που καταλαμβάνει το καθένα στο δικό σας καλάθι. Πρόκειται για μια εκτίμηση –όχι απόλυτη μέτρηση– αφού για πλήρη ακρίβεια θα απαιτούνταν δεδομένα για κάθε προϊόν που αγοράζει ένας καταναλωτής σήμερα και έναν χρόνο πριν.

Παράλληλα, η ΕΚΤ εξηγεί με απλό τρόπο τι είναι ο πληθωρισμός, πώς μετριέται και γιατί συχνά τον νιώθουμε πιο υψηλό από όσο φαίνεται στα επίσημα στοιχεία. Με διαδραστικές εικόνες παρουσιάζεται πώς «χτίζεται» το καλάθι τιμών, ποιες κατηγορίες έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα και γιατί δύο οικογένειες στην ίδια πόλη μπορεί να βιώνουν πολύ διαφορετική ακρίβεια. Όποιος θέλει μπορεί να υπολογίσει τον δικό του δείκτη μέσω του επίσημου συνδέσμου της ΕΚΤ.