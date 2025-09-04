Άνοιξαν οι ουρανοί στα ορεινά: Έρχονται οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές - Πότε και που αναμένονται καταιγίδες (video)

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ σχετικά ασταθείς καιρικές συνθήκες αναμένονται κυρίως από τη Δευτέρα. Μάλιστα σήμερα Πέμπτη, άνοιξαν οι ουρανοι στα ορεινά, σύμφωνα και με βίντεο που αναρτήθηκαν από πολίτες.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο θα συνεχίσουν να παρατηρούνται οι τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλή ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της πρωινής αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Στα ορεινά όμως, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κατά το μεσημέρι και μετά, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια το απόγευμα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο το απόγευμα, τοπικά στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά, θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλή ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι άστατος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά, το εσωτερικό και ενδεχομένως και στα ανατολικά.Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση και μέχρι τη Δευτέρα θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.