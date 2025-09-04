Οδοιπορικό στο Εθνικό Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων ( Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.) , αποτελεί μια ανοιχτή , εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή πάνω από 2.300km2 , που ιδρύθηκε με το ΠΔ 519/92 .

Με το ίδιο νομοθετικό κείμενο ορίστηκαν οι ζώνες και οι ειδικότεροι όροι που ισχύουν στα όρια του θαλάσσιου πάρκου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας για το σπάνιο και εύθραυστο οικοσύστημα του. Εκτός από την θαλάσσια περιοχή, το Πάρκο περιλαμβάνει τη νήσο Αλόννησο , έξι μικρότερα νησιά ( Περιστέρα, Κυρά Παναγιά, Ψαθούρα, Πιπέρι, Σκάτζουρα και Γιούρα) καθώς και 22 βραχονησίδες.

Η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. Στην ευρύτερη περιοχή του Πάρκου υπάρχουν ευρήματα από την Προϊστορική, την Κλασσική και τη Βυζαντινή περίοδο (ναυάγια, παλιά μοναστήρια και εκκλησίες). Βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αυτό έχει ενταχθεί στο οικολογικό δίκτυο ΝΑΤURA 2000 με κωδικό GR 1430004, αποτελεί τόπο κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ-SCI) βάσει της απόφασης 613/2006/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει χαρακτηριστεί ως ειδική ζώνη διατήρησης (ΕΖΔ) σύμφωνα με το Ν. 3937/2011. Το οδοιπορικό του «Π» έγινε με το τρεχαντήρι Γοργόνα και με τον μοναδικό καπετάν Πάκη που χάρισε μια ξεχωριστή θαλάσσια εμπειρία.

Οι επισκέπτες που το επισκέπτονται κάθε χρόνο αλλά και όλες τις εποχές του χρόνου είναι πολυάριθμοι. Όπως αναφέρεθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων είναι το πρώτο Θαλάσσιο Πάρκο της Ελλάδος. Η περιοχή των Βόρειων Σποράδων που καλύπτει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό στη Μεσόγειο συνδυασμό χερσαίων και θαλάσσιων ενδιατημάτων, με μεγάλη βιοποικιλότητα και με σπουδαία γεωμορφολογικά και πολιτιστικά στοιχεία. Η περιοχή διακρίνεται για την υψηλή οικολογική αξία της και τη μεγάλη βιοποικιλότητα. Πολλά από τα είδη που απαντούν στην περιοχή είναι ενδημικά, σπάνια ή προστατευόμενα ενώ κάποια απ’ αυτά βρίσκονται στα όρια της βορειότερης ή νοτιότερης εξάπλωσης τους.

Η ίδρυση του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. αναμένεται να συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, προσφέροντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης με παράλληλα υποστήριξη των παραδοσιακών επαγγελμάτων.

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο όπως διαφάνηκε αποτελεί καταφύγιο για τον πληθυσμό της μεσογειακής φώνιας που εκτιμάται ως ένας από τους σπουδαιότερους της Μεσογείου. Το νησί Πιπέρι είναι η πιο σπουδαία περιοχή αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας και αποτελεί τον πυρήνα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου και προστατεύεται και από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης. Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus είναι το πιο σπάνιο από τα 33 είδη φωκών που υπάρχουν στον κόσμο και από τα πλέον απειλούμενα του πλανήτη.

Από τα 800 περίπου άτομα που έχουν απομείνει παγκοσμίωνς τα μισά ζουν και αναπαράγονται στην Ελλάδα. Σε περιοχές όπου η πρόσβαση στο ευρύ κοινό είναι ελεύθερη, οι επισκέπτες μπορούν να ενασχοληθούν με τη κολύμβηση, την ελεύθερη κατάδυση, την παρατήρηση της άγριας ζωής, την ερασιτεχνική φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, την επίσκεψη σε πολιτιστικά μνημεία, το περπάτημα κ.λπ. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία.

Όπως επισημάνθηκε στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλλονήσου Βορείων Σποράδων υιοθετούνται γενικές ρυθμίσεις. Όπως απαγορεύεται στα σκάφη Μέσης Αλιείας όπως γρι γρι , και ανεμότρατες να αλιεύουν, σε απόσταση μικρότερη των 2 ναυτικών μιλίων για τις μηχανότρατες και του 1,5 νυτικού μιλίου για τα γρι γρί από κάθε ακτή νήσου ή βραχονησίδας σε όλη την έκταση του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. Ακόμη δεν επιτρέπεται η διέλευση δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν φορτία πετρελαίου άνω των 500 τόνων, καθώς και η διέλευση οποιουδήποτε πλωτού μέσου που μεταφέρει επικίνδυνα ή τοξικά ή ραδιενεργά φορτία ή κατάλοιπα τους.

Επιπρόσθετα απαγορεύεται η οστρακοαλιεία , η σπογγαλιεία, και η χρήση οποιασδήποτε μορφής παροχής οξυγόνου για παρατήρηση και αλιεία. Απαγορεύεται η ελεύθερη κατασκήνωση, η χρήση φωτιάς ακόμη και στις παραλίες και το κυνήγι σε όλη την χεραία έκταση του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. Ακόμη απαγορεύεται η υποβρύχια αλιεία με τη χρήση ψαροντούφεκου σε όλη την Α και Β ζώνη , εκτός από τα σημεία της Β 4 ζώνης όπως αυτά έοχυν οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα.