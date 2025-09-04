Έτοιμες 26 χώρες να συμμετέσχουν στις στρατιωτικές εγγυήσεις στην Ουκρανία λέει η Μακρόν

Εικοσιέξι χώρες δηλώνουν έτοιμες να συμμετάσχουν στη στρατιωτική δύναμη εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ουκρανία αν και όταν επιτευχθεί κατάπαυση πυρός δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, λίγο μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης για το Ουκρανικό στο Παρίσι.

Ο Γάλλος Πρόεδρος διευκρίνισε ότι οι χώρες αυτές θα είναι παρούσες είτε με χερσαίες, είτε με θαλάσσιες, είτε με εναέριες στρατιωτικές δυνάμεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η βούληση τους δεν είναι να κάνουν πόλεμο με τη Μόσχα.

Ο Πρόεδρος Μακρόν είπε ακόμη ότι τελεί εν αναμονή της αποσαφήνισης του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιηθεί η συνδρομή των ΗΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας επίσης ότι αν η Ρωσία εξακολουθήσει να αρνείται συγκεκριμένες διαβουλεύσεις για την επίτευξη της ειρήνης τότε θα υιοθετηθούν νέες κυρώσεις σε βάρος της. Ο Γάλλος Πρόεδρος είπε ότι προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μακρόν είπε τέλος ότι το στρατόπεδο της ειρήνης βρίσκεται στο Κίεβο, στην Ουάσιγκτον και σε όλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ότι η Ρωσία το μόνο που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό είναι να κερδίζει χρόνο.

ΚΥΠΕ