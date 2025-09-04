Με ζημιές έκλεισε την Πέμπτη το ΧΑΚ

Ζημιές κατέγραψε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 290,23 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 1,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €746,625.23.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 176,30 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 1,04%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ζημιές κατέγραψαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 1,05%, ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς 0,91% και ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών 0,86%, ενώ άνοδο σε ποσοστό 1,63% σημείωσε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €583,120.4800 (τιμή κλεισίματος €7.4400– πτώση 1,59%), της Demetra Holdings με €67,966.2100 (τιμή κλεισίματος €1.6950– πτώση 0,88%), της The Cyprus Cement με €30,511.5400 (τιμή κλεισίματος €1.3700– πτώση 2,84%), της Πανδώρα Επενδύσεις με €13,535.6000 (τιμή κλεισίματος €0.1980– άνοδος 0,51%) και της Atlantic Insurance Company με €12,715.4000 (τιμή κλεισίματος €2.7000– άνοδος 3,85%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 12 καθοδικά και 1 παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 256.