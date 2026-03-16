Bloomberg: Μέσω Ερυθράς Θάλασσας δίνει πετρέλαιο η Σαουδική Αραβία - «Πάρτε τα μισά από όσα παραγγείλατε ή καθόλου από τα Ορμούζ»

Οι πελάτες πετρελαίου με μακροχρόνια συμβόλαια στη Σαουδική Αραβία έχουν πλέον τη δυνατότητα να παραλάβουν τις ποσότητες που τους αναλογούν για τον Απρίλιο μέσω του λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς το Ριάντ προετοιμάζεται για παρατεταμένες διαταραχές στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται εμπόρους που έχουν ενημερωθεί από την κρατική εταιρεία Saudi Aramco, όσοι επιλέξουν την αποστολή μέσω Γιανμπού θα λάβουν μόνο μέρος της μηνιαίας τους ποσότητας, λόγω περιορισμών στη μεταφορική ικανότητα του αγωγού που μεταφέρει αργό πετρέλαιο προς το συγκεκριμένο λιμάνι.

Η εναλλακτική επιλογή είναι η παραλαβή φορτίων από τον Περσικό Κόλπο, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να μην πραγματοποιηθεί καθόλου η παράδοση εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό. Οι ίδιοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς δεν έχουν άδεια να μιλούν δημόσια στα μέσα ενημέρωσης.

Η Saudi Aramco, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, απέστειλε τον προηγούμενο μήνα περίπου 7,2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πριν το Ιράν προχωρήσει ουσιαστικά σε αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ποσοτήτων εξήχθη από τους τερματικούς σταθμούς Ras Tanura και Juaymah στον Περσικό Κόλπο.

Η Σαουδική Αραβία διαθέτει αγωγό μεταφοράς δυναμικότητας περίπου 5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως που διασχίζει τη χώρα και καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα, αν και η εξαγωγική δυνατότητα του λιμανιού Γιανμπού εκτιμάται ότι είναι μικρότερη.

Η Aramco δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Οι Σαουδάραβες συνήθως πωλούν όλο το πετρέλαιό τους μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προορίζεται για την Ασία.

Η Sinopec, η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης της Κίνας, έχει ήδη μειώσει τη λειτουργία των διυλιστηρίων της κατά περίπου 10% για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις, ενώ η Ιαπωνία έχει αρχίσει να αποδεσμεύει ποσότητες από τα εθνικά στρατηγικά αποθέματά της.

Οι επιλογές που δίνονται στους αγοραστές αντανακλούν την αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και το πότε θα επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ. Οι αλλεπάλληλες εξηγήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τους λόγους της αμερικανικής εμπλοκής στον πόλεμο έχουν αφήσει συμμάχους και αντιπάλους αβέβαιους ως προς το πότε η Ουάσινγκτον θα επιδιώξει τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ ακόμη και σε αυτή την περίπτωση το Ιράν δεν φαίνεται πρόθυμο να συμφωνήσει.

Εφόσον ο πόλεμος συνεχιστεί, οι έμποροι εκτιμούν ότι τα φορτία που θα αναχωρούν από το Γιανμπού με προορισμό την Ασία θα διατίθενται πιθανότατα με όρους παράδοσης στον τελικό προορισμό, δηλαδή με την Aramco να αναλαμβάνει τη μεταφορά, αντί για το συνηθισμένο μοντέλο όπου οι αγοραστές οργανώνουν οι ίδιοι τη ναυτιλία. Το αργό που προσφέρεται μέσω του λιμανιού της Ερυθράς Θάλασσας αφορά αποκλειστικά την ποιότητα Arab Light.

Η Aramco έχει αυξήσει τις αποστολές μέσω Γιανμπού από την έναρξη της σύγκρουσης, η οποία εισέρχεται ήδη στην τρίτη εβδομάδα της.

Πέρα από την Ασία, ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια αναφέρουν ότι έχουν παραλάβει μικρότερες ποσότητες αργού από αυτές που προβλέπουν τα συμβόλαιά τους με την Aramco. Ένας μεγάλος επεξεργαστής δεν έλαβε καθόλου ποσότητες για φόρτωση τον επόμενο μήνα, ενώ άλλος έλαβε μικρότερη ποσότητα από αυτή που είχε ζητήσει.

