Πυρκαγιά στο Μαχαιρά από κεραυνό - Έκαψε ένα πεύκο

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 15:20, αφού έκαψε ένα πεύκο και μικρή έκταση καλυμμένη με χαμηλή άγρια βλάστηση».

Μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση κάηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι κοντά στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Μαχαιρά στα όρια της Βαβατσινιάς της επαρχίας Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρεται ότι «γύρω στις 14.00 σήμερα το μεσημέρι εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στην  τοποθεσία «Παυλιάδες», πλησίον του Εθνικού Δασικού Πάρκου Μαχαιρά, στα όρια της κοινότητας Βαβατσινιάς.  Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 15:20, αφού έκαψε ένα πεύκο και μικρή έκταση καλυμμένη με χαμηλή άγρια βλάστηση».

Στην επιχείρηση κατάσβεσης «συμμετείχαν 8 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από πτώση κεραυνού» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΠΥΡΚΑΓΙΑΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝΚΕΡΑΥΝΟΣ

