Συμφωνία πολιτιστικής συνεργασίας στη συνάντηση Δημάρχου Πάφου με την Πρέσβειρα της Τσεχίας

Σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού κατέληξε η συνάντηση του Δημάρχου Πάφου με την Πρέσβειρα της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Κύπρο, κα. Jana Hybášková την οποία υποδέχτηκε σήμερα Παρασκευή στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε όπως προχωρήσει ο προγραμματισμός για τη διεξαγωγή πολιτιστικού κονσέρτου κλασικής μουσικής στην Πάφο, την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2026, περίοδος η οποία συμπίπτει με την εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στη μουσική δημιουργία της Τσεχίας.

Κατά τη συναυλία, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει πασίγνωστα έργα κλασσικής μουσικής. Έχει συμφωνηθεί προγραμματισμός παράστασης, στην Πάφο, από το ‘Guarneri Trio Prague’, το οποίο θα παρουσιάσει πρόγραμμα κλασικής μουσικής.

Το τρίο ‘Guarneri Trio Prague’ συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον καταξιωμένων πιανιστικών τρίο διεθνώς, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο κύρος και καλλιτεχνική βαρύτητα στη διοργάνωση. Παράλληλα, έχει συμφωνηθεί όπως προχωρήσει, για την ίδια περίοδο του Σεπτεμβρίου 2026, και ο προ-γραμματισμός για τη λειτουργία εκθεσιακού χώρου τσεχικών μουσικών οργάνων, όπου θα παρουσιαστούν βιολιά και άλλα μουσικά όργανα τσεχικής κατασκευής, αναδεικνύοντας τη μακρά μουσική τεχνογνωσία και πολιτιστική παράδοση της Τσεχίας.

Ο Δήμαρχος Πάφου υπογράμμισε προς την Πρέσβειρα ότι, ο τομέας του πολιτισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την πόλη, επισημαίνοντας πως τέτοιες συνεργασίες ενισχύουν τον διεθνή ρόλο της Πά-φου και προβάλλουν την εξωστρέφειά της μέσα από τέτοιου είδους υψηλού επιπέδου πολιτιστικές δράσεις.

Καταληκτικά, ο Δήμος Πάφου υλοποιεί μια πολυεπίπεδη στρατηγική διεθνών σχέσεων, συνάπτοντας συ-νεργασίες με Πρεσβείες και πολιτιστικούς φορείς ξένων χωρών τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και του πολιτισμού.

Η στρατηγική αυτή αποδεικνύει την αποφασιστικότητα του Δήμου να ενισχύει την εξω-στρέφεια της πόλης μέσα από συγκεκριμένες, υλοποιήσιμες δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο.