Σε απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου ο 58χρονος για τον φόνο εκ προμελέτης με θύμα 26χρονο

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο παραπέμφθηκε στις 29 Ιανουαρίου του 2026 στις 09:00 το πρωί, ο 58χρονος για την υπόθεση φόνου εκ προμελέτης που διαπράχθηκε έξω από περίπτερο στα Κονιά το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου με θύμα 26χρονο. Το Δικαστήριο επεφύλαξε ωστόσο στις 10 Δεκεμβρίου του 2025 στις 09:30 να ανακοινώσει την απόφαση του για το εάν ο 58χρονος θα παραμείνει υπό κράτηση ή όχι, μέχρι την παραπομπή του ενώπιον του Κακουργιοδικείου, προκειμένου να μελετήσει το ογκοδέστατο μαρτυρικό υλικό.

Ο 58χρονος παρουσιάστηκε σήμερα Παρασκευή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Αν και η ανανέωση του διατάγματος της οκταήμερης προσωποκράτησης του 58χρονου εξέπνεε την Δευτέρα εντούτοις τα μέλη της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Πάφου που εργάζονται για την υπόθεση της δολοφονίας του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου έχουν συμπληρώσει τον φάκελο της υπόθεσης. Ο φάκελος έχει ήδη αποσταλεί στην Νομική Υπηρεσία η οποία αποφάσισε όπως καταχωρηθεί η υπόθεση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου. Σημειώνεται πως ο 58χρονος έχει ομολογήσει το έγκλημα.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής παρέθεσε σειρά στοιχείων αιτούμενη την κράτηση του υπόπτου μέχρι την παραπομπή του ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Το αδίκημα πρόσθεσε, που αντιμετωπίζει του φόνου εκ προμελέτης, είναι ένα από τα σοβαρότατα αδικήματα και σε περίπτωση μη κράτησης του υπόπτου υπάρχει, όπως εξήγησε, η πιθανότητα μη εμφάνισης του. Πρόσθεσε πως η Κατηγορούσα Αρχή εκτιμά πως ο 58χρονος θα κριθεί ένοχος για τα αδικήματα που αντιμετωπίζει. Αναφέρθηκε στην παραδοχή του 58χρονου για την διάπραξη του αδικήματος αλλά και σε όλες τις ενέργειες του, την πορεία του και περιγραφή του φερόμενου δράστη για το πώς έγινε ο φόνος.

Ήταν αυτός, είπε η ΚΑ, που υπέδειξε το σουγιά χρώματος πορτοκαλί με γκρί που είχε πετάξει σε ανοικτό υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Τσάδας ο οποίος εντοπίστηκε από μέλη του ΤΑΕ Πάφου κάτω από μια τερατσιά στις 27.11.25. Ερωτηθείς στο πλαίσιο του ανακριτικού έργου ο 58χρονος παραδέχτηκε πως αυτός ήταν ο σουγιάς που χρησιμοποίησε για τον φόνο. Επίσης αναφέρθηκε και στην μαρτυρία που εξασφάλισε η Αστυνομία από πρόσωπο που στις 19 Νοεμβρίου, στις 18:18, μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο με το θύμα ότι κατά τον επίμαχο χρόνο και κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους, άκουσε μια αντρική φωνή να λέει στο τηλέφωνο «αν ξαναπειράξεις την Ελίζα εν να σε σκοτώσω».

Η ΚΑ πρόσθεσε ακόμη πως η Αστυνομία κατέχει επίσης μαρτυρία που ο δράστης και το θύμα λογομαχούσαν και άκουσε το θύμα να λέει «τι θέλεις; τι έκανα;» με τον 58χρονο δράστη να απαντά «άκουσες τι σου είπα; Να την αφήσεις ήσυχη» και ταυτόχρονα να τον χτυπάει με το δεξί του χέρι και την ίδια στιγμή το θύμα να αιμμοραγεί στον λαιμό. Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο στην συνέχεια άκουσε τον 26χρονο να φωνάζει και ακολούθως η κλήση διακόπηκε. Το πιο πάνω πρόσωπο επιχείρησε να τον καλέσει ξανά τηλεφωνικώς τον 26χρονο αλλά κανείς δεν απαντούσε στην κλήση του.

Επιπρόσθετα η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής αναφέρθηκε και στο γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού που καθόταν το θύμα, το οποίο ανήκει σύμφωνα με τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής στον 58χρονο, αλλά και στην ιατροδικαστική εξέταση η οποία κατέδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού προκλήθηκε από κτύπημα με νήσον και τέμνον όργανο στην καρωτίδα.

Ακόμη αναφέρθηκε από την Εκπρόσωπο της ΚΑ ότι την ίδια ημέρα, στις 19 Νοεμβρίου, 2025, στις 18:21 τηλεφώνησε στο ΚΕΜ Πάφου πρόσωπο του οποίου εξασφαλίστηκαν τα στοιχεία του, ο οποίος ζητούσε επείγον να μεταβεί ασθενοφόρο στο περίπτερο Κονιά λέγοντας κατά λέξη «εσφάξαν τον» και στην συνέχεια το τηλεφώνημα του συνδέθηκε με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Επίσης στο Δικαστήριο αναφέρθηκε από την ΚΑ ότι η Αστυνομία κατέχει μαρτυρίες που αναγνώρισαν τον ύποπτο και κατέθεσαν στην Αστυνομία, ότι είναι το πρόσωπο που άνοιξε την πόρτα και χτύπησε με τον σουγιά τον 26χρονο, αλλά και στα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που κατέγραψαν τις ενέργειες του θύματος.

Στο Δικαστήριο αναφορά έγινε και στον ιατρό των Πρώτων Βοηθειών του ΓΝ Πάφου που περιέγραψε την κατάσταση του θύματος μόλις τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο αλλά και για την μετέπειρα μεταφορά του σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Λεμεσό, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του. Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του 58χρονου Ηλίας Στεφάνου που εμφανίστηκε στο Δικαστήριο μαζί με την δικηγόρο Μαρία Παπαδημήτρη χαρακτήρισε τραγικό το συμβάν και τραγική την απώλεια.

Ωστόσο υποστήριξε πως η πρώτη ενέργεια του 58χρονου δεν ήταν να επιφέρει χτύπημα σε καίριο σημείο του κορμιού του 26χρονου για αυτό ο φερόμενος δράστης, ανέφερε σύμφωνα με μαρτυρία ότι κατά τον επίμαχο χρόνο και κατά την διάρκεια της συνομιλίας του 26χρονου με μάρτυρα , ο μάρτυρας άκουσε μια αντρική φωνή να λέει στο τηλέφωνο «αν ξαναπειράξεις την Ελίζα εν να σε σκοτώσω».

Δεν έφερε ένσταση ωστόσο στην κράτηση του πελάτη του. Η Δικαστής ανέφερε πως επιφυλάσει να ανακοινώσει την απόφαση της στις 10.12.25 στις 09:30 το πρωί και όπως μέχρι τότε ο 58χρονος να παραμείνει υπό κράτηση θεωρώντας πως πρέπει να μελετήσει το μαρτυρικό υλικό.