Σχολικά λεωφορεία σε αποσύνθεση: Αγανάκτηση γονέων και μαθητών στα Κούκλια

Σε απόγνωση και οργή βρίσκονται οι γονείς και οι μαθητές της κοινότητας Κουκλιών, αλλά και των γειτονικών περιοχών, εξαιτίας της απαράδεκτης,όπως τη χαρακτηρίζουν, κατάστασης που επικρατεί με τη σχολική μεταφορά από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ΟΣΥΠΑ, σύμφωνα με καταγγελίες, υποχρέωσε τους γονείς να προπληρώσουν ετήσιες κάρτες μεταφοράς, οι παρεχόμενες υπηρεσίες κρίνονται ανεπαρκείς και προβληματικές.

Όπως αναφέρουν γονείς, τα προβλήματα δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που θέτει σε δοκιμασία μαθητές και οικογένειες. Συχνές ακυρώσεις δρομολογίων αφήνουν τα παιδιά να περιμένουν μάταια, με περιπτώσεις όπου το σχολικό λεωφορείο δεν εμφανίζεται καν στην κοινότητα.

Σε άλλες περιπτώσεις, καταγράφονται τεράστιες καθυστερήσεις, με το λεωφορείο να φτάνει ακόμη και στις 8:00 το πρωί αντί για τις 6:45, στερώντας από τους μαθητές τις πρώτες διδακτικές ώρες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, η συχνότητα των μηχανικών βλαβών, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη συντήρηση και την ασφάλεια του στόλου. Η ταλαιπωρία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην πρωινή μεταφορά. Και κατά την επιστροφή, τα παιδιά φτάνουν στα σπίτια τους ακόμη και μετά τις 15:00, εξαντλημένα από την πολύωρη αναμονή.

Την ίδια ώρα, όπως υποστηρίζουν οι γονείς, οι υπεύθυνοι της εταιρείας αποποιούνται των ευθυνών τους, μεταθέτοντάς τες διαρκώς στους οδηγούς. Το αποτέλεσμα, όμως, παραμένει αμετάβλητο, αφού οι γονείς καλούνται την τελευταία στιγμή να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, προκειμένου τα παιδιά τους να μη χάσουν το μάθημα, ενώ έχουν ήδη καταβάλει το αντίτιμο για μια υπηρεσία που, όπως τονίζουν, δεν απολαμβάνουν.