Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τις θέσεις προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

Ο Γιώργος Φράγκος επανεκλέγεται άνευ ανθυποψηφίου για μία τριετή θητεία στην προεδρία της Ένωσης Συντακτών

Έληξε χθες το μεσημέρι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, ενόψει της 66ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της οργάνωσης, την Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026, στις 10 π.μ.

Εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Καταστατικού της Ένωσης Συντακτών, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, μετά τη λήξη της προθεσμίας, επικύρωσε τον κατάλογο των υποψηφίων για τις θέσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

Υποψηφιότητες για τη θέση των Μελών του Δ.Σ. κατά αλφαβητική σειρά:

1. Αντωνίου Σταύρος

2. Γεωργίου Δήμητρα

3. Κωνσταντίνου Ελένη

4. Μακρίδης Φάνης

5. Μαραθοβουνιώτης Στέλιος

6. Χριστοδούλου Ιωάννα

Για τη θέση του Προέδρου υπεβλήθη μία υποψηφιότητα – από τον Γιώργο Φράγκο, ο οποίος, με βάση το Καταστατικό της ΕΣΚ, επανεκλέγεται άνευ ανθυποψηφίου για μία τριετή θητεία.

Καθώς, οι υποψηφιότητες για τις θέσεις των Μελών του Δ.Σ. είναι ίσες με τον αριθμό που απαιτείται για τη συμπλήρωση των θέσεων, η Εκλογική Γενική Συνέλευση στις 4 Φεβρουαρίου 2026 θα κληθεί να επικυρώσει ή μη την εκλογή τους χωρίς εκλογική διαδικασία. Καλούμε τα μέλη μας για την όσο το δυνατό μαζικότερη παρουσία τους στη Συνέλευση.

