Ψάχνουν την χρυσή τομή για το ωράριο των αστυνομικών - Έκκληση βουλευτών προς τον Αρχηγό

Έκκληση προς τον αρχηγό αστυνομίας και τις συντεχνίες των αστυνομικών απηύθυναν οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή σε σχέση με την απόφαση του αρχηγού για τις αλλαγές στο ωράριο των αστυνομικών.

Παρά τις πιέσεις από βουλευτές προς τον αρχηγό για αναστολή της απόφασής του, ο Θέμης Aρναούτης κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να αλλάξει την απόφαση για το ωράριο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Τορναρίτης ζήτησε όπως πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση μεταξύ του αρχηγού της αστυνομίας και των συντεχνιών σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί λύση στο ζήτημα που δημιουργήθηκε και να επέλθει εργατική ειρήνης στις ταξεις των μελών της αστυνομίας

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, στις τοποθετήσεις του, επιχείρησε να εξηγήσει το σκεπτικό της απόφασης του, το οποίο, όπως είπε, βασίζεται σε αποφάσεις του 2019, τις οποίες ο ίδιος εφάρμοσε, κάτι που, όπως είπε, δεν είχαν κάνει οι προκάτοχοί του.

Διαμαρτυρία αστυνομικών

Από τις εννέα το πρωί συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της Βουλής αστυνομικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαμαρτυρία που διοργάνωσε η συντεχνία Ισότητα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις νέες ρυθμίσεις που αποφάσισε ο Αρχηγός Αστυνομίας για το ωράριο.