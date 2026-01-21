Έρχιουρμαν: «Δεν έχω λάβει ακόμη καμία πρόταση από τον Χριστοδουλίδη για μέτρα προς όφελος των Τουρκοκυπρίων»

«Ίσως να υπάρχουν (προτάσεις). Αλλά προς το παρόν, δεν έχω λάβει καμία πρόταση. Αν υπάρξουν, δεν θα τις κρύψω από το κοινό, θα τις μοιραστώ» ανέφερε ο Τουφάν Έρχιουρμαν κληθείς από την ιστοσελίδα "Χαμπέρ Κίπρις" να σχολιάσει δημοσιεύματα στα ε/κ ΜΜΕ ότι ο Πρόεδρο Χριστοδουλίδης, επιθυμώντας να διατηρήσει τον διάλογο με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, επιθυμεί να συζητήσει μαζί του για δύο νέες πρωτοβουλίες που αφορούν μονομερή μέτρα προς όφελος των Τουρκοκυπρίων.

Η "Χαμπέρ Κίπρις" επικαλείται είδηση του ΚΥΠΕ πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν θέλει να δημιουργήσει ένταση μεταξύ του ίδιου και του Τ/κ ηγέτη και ως εκ τούτου ζήτησε και αναμένει την γνώμη του κ. Έρχιουρμαν πριν ανακοινώσει δύο μονομερή μέτρα προς όφελος των Τουρκοκυπρίων που σχετίζονται με τους τομείς της υγείας και της οικονομίας.

Η "Χαμπέρ Κίπρις" αναφέρει ότι έθεσε το θέμα αυτό στον Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος απάντησε ότι δεν έχει λάβει καμία πρόταση και όταν λάβει θα το δημοσιοποιήσει.

ΚΥΠΕ