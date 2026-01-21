Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Έρχιουρμαν: «Δεν έχω λάβει ακόμη καμία πρόταση από τον Χριστοδουλίδη για μέτρα προς όφελος των Τουρκοκυπρίων»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η "Χαμπέρ Κίπρις" επικαλείται είδηση του ΚΥΠΕ πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν θέλει να δημιουργήσει ένταση μεταξύ του ίδιου και του Τ/κ ηγέτη και ως εκ τούτου ζήτησε και αναμένει την γνώμη του κ. Έρχιουρμαν πριν ανακοινώσει δύο μονομερή μέτρα προς όφελος των Τουρκοκυπρίων που σχετίζονται με τους τομείς της υγείας και της οικονομίας.

«Ίσως να υπάρχουν (προτάσεις). Αλλά προς το παρόν, δεν έχω λάβει καμία πρόταση. Αν υπάρξουν, δεν θα τις κρύψω από το κοινό, θα τις μοιραστώ» ανέφερε ο Τουφάν Έρχιουρμαν κληθείς από την ιστοσελίδα "Χαμπέρ Κίπρις" να σχολιάσει δημοσιεύματα στα ε/κ ΜΜΕ ότι ο Πρόεδρο Χριστοδουλίδης, επιθυμώντας να διατηρήσει τον διάλογο με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, επιθυμεί να συζητήσει μαζί του για δύο νέες πρωτοβουλίες που αφορούν μονομερή μέτρα προς όφελος των Τουρκοκυπρίων.

Η "Χαμπέρ Κίπρις" επικαλείται είδηση του ΚΥΠΕ πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν θέλει να δημιουργήσει ένταση μεταξύ του ίδιου και του Τ/κ ηγέτη και ως εκ τούτου ζήτησε και αναμένει την γνώμη του κ. Έρχιουρμαν πριν ανακοινώσει δύο μονομερή μέτρα προς όφελος των Τουρκοκυπρίων που σχετίζονται με τους τομείς της υγείας και της οικονομίας.

Η "Χαμπέρ Κίπρις" αναφέρει ότι έθεσε το θέμα αυτό στον Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος απάντησε ότι δεν έχει λάβει καμία πρόταση και όταν λάβει θα το δημοσιοποιήσει.

ΚΥΠΕ 

Tags

ΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα