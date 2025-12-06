Παρουσιάστηκε το Εθνικό Επενδυτικό Πλάνο Υδατικών Έργων ύψους €1,2 δισ. - Στόχος η πλήρης υδατική ασφάλεια της Κύπρου έως το 2035

To Εθνικό Επενδυτικό Πλάνο Υδατικών Έργων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και το οποίο συγκεντρώνει όλα τα μεγάλα έργα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αξιοποίησης ανακτημένου νερού σε ολόκληρη την Κύπρο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της εθνικής στρατηγικής για υδατική ασφάλεια, παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Ανδρέας Γρηγορίου.

Σε παρέμβαση του στην 8η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Λεμεσό, με θέμα «Υλοποίηση Υδατικών Έργων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Κύπρο», ο κ. Γρηγορίου αναφέρθηκε στις ενέργειες της Κυβέρνησης για επίλυση του υδατικού προβλήματος.

Όπως είπε, το Πλάνο, περιλαμβάνει 93 έργα συνολικού εκτιμώμενου κόστους €1,2 δισ., και καλύπτει την περίοδο υλοποίησης από το 2024 μέχρι το 2035, με σταδιακή ωρίμανση, ένταξη και εκτέλεση έργων ανά φάση. Στόχος του είναι η ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας της χώρας μας και η θωράκιση απέναντι στη λειψυδρία, αλλά και η συμμόρφωση με κρίσιμες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, όπως η Οδηγία για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων.

Όπως είπε, η αφαλάτωση αποτελεί σήμερα τον βασικό πυλώνα της ασφάλειας της ύδρευσης. Πέντε μεγάλες μονάδες παράγουν ήδη πάνω από 235.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Όμως, καθώς η ζήτηση αυξάνεται, έχει ήδη ξεκινήσει μια μεγάλη εθνική προσπάθεια ενίσχυσης της παραγωγής. Στη Μονή λειτουργεί ήδη κινητή μονάδα (δυναμικότητας 15.000 κυβικά μέτρα την ημέρα), ενώ άλλες τρεις μονάδες προχωρούν: στην Κισσόνεργα (δυναμικότητας 12.000 κυβικά μέτρα την ημέρα), στον ποταμό Γαρύλλη (δυναμικότητας 10.000 κυβικά μέτρα την ημέρα) και στο λιμάνι της Λεμεσού (δυναμικότητας 12.000 κυβικά μέτρα την ημέρα).

Σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου, με την ολοκλήρωσή τους, στο τέλος του 2025 και στις αρχές του 2026, η παραγωγική τους δυνατότητα θα φτάσει πέραν των 47.000 κυβικών μέτρων ημερησίως. Παράλληλα, το 2026 θα λειτουργήσουν τρεις ακόμη κινητές μονάδες σε Επισκοπή, Βασιλικό και Αγία Νάπα δυναμικότητας 10.000 κυβικά μέτρα την ημέρα εκάστη , ανεβάζοντας τη συνολική ενίσχυση πέραν των 77.000 κυβικών μέτρων την ημέρα.

«Όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και η κατασκευή (2030) της νέας μόνιμης μονάδας στην Ανατολική Λεμεσό, καθώς και η αντικατάσταση της μονάδας Δεκέλειας, η Κύπρος θα έχει τη δυνατότητα να καλύπτει το σύνολο των αναγκών ύδρευσης αποκλειστικά από αφαλάτωση, απελευθερώνοντας πολύτιμους υδατικούς πόρους φραγμάτων για τη γεωργία» είπε.

Ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας είναι το ανακτημένο νερό. Η Κύπρος αξιοποιεί περίπου το 90% της συνολικής ποσότητας που παράγουν οι σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων – ποσοστό μοναδικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ανακτημένο αυτό νερό καλύπτει σήμερα περίπου το 37% των αναγκών άρδευσης και συμβάλλει στη μείωση της υπεράντλησης, στον εμπλουτισμό των υδροφορέων και στη σταθερότητα του συστήματος ακόμη και σε περιόδους ακραίας ανομβρίας.

Μεγάλα έργα αξιοποίησης ανακτημένου νερού βρίσκονται σε εξέλιξη στη Δυτική Λευκωσία (Ανθούπολη), στη Λάρνακα (Τερσεφάνου), στην Ανατολική Λευκωσία (Βαθιά Γωνιά), στα Πολεμίδια, στη Μονή και στην περιοχή Αγίας Νάπας – Παραλιμνίου. Στόχος μας είναι σταδιακά ακόμη περισσότερες αρδευτικές περιοχές των Κυβερνητικών Υδατικών Έργων, που σήμερα τροφοδοτούνται από φράγματα, να ενταχθούν στο σύστημα ανακτημένου νερού.

«Την ίδια στιγμή υλοποιούνται και άλλα έργα μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου που αντικατοπτρίζει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για αξιοποίηση πόρων πέραν του 1 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα διατεθούν στη χώρα την περίοδο 2021–2026, από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γρηγορίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ