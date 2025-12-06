Κανονικά διεξάγεται η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας μετά από τροχαία σύγκρουση

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Περιβάλλον

Τραγικό τέλος για τον ισπανικό γύπα – Βρέθηκε νεκρός στα κατεχόμενα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το πτηνό, μεγάλο με άνοιγμα φτερών περίπου 3 μέτρα, φαίνεται ότι είτε κατά την προσγείωση είτε κατά την απογείωσή του ήρθε σε επαφή με καλώδια υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα το τραγικό συμβάν.

Ο γύπας που είχε φτάσει στην Κύπρο από την Ισπανία με στόχο την ενίσχυση του μειωμένου πληθυσμού του είδους, και που για έξι μήνες δεχόταν φροντίδα στο Ινστιτούτο Άγριας Ζωής και Έρευνας στο κατεχόμενο Βουνό, αφού είχε εντοπιστεί στο Βαρώσι σε κατάσταση σοβαρής αδυναμίας και αφυδάτωσης, είχε αφεθεί ελεύθερος χθες. Όμως, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, βρέθηκε σήμερα νεκρός στην περιοχή της κατεχόμενης Μόρφου.

Στον γύπα είχε τοποθετηθεί πομπός παρακολούθησης, ο οποίος σήμερα κατέγραφε ασυνήθιστη συμπεριφορά του πουλιού. Μέλη του Ινστιτούτου Άγριας Ζωής και Έρευνας μετέβησαν στο σημείο εκπομπής του πομπού στην περιοχή της Μόρφου και εντόπισαν τον γύπα νεκρό, κάτω από έναν πάσσαλο, με εμφανή σημάδια εγκαύματος, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπέστη ηλεκτροπληξία. 

Το πτηνό, μεγάλο με άνοιγμα φτερών περίπου 3 μέτρα, φαίνεται ότι είτε κατά την προσγείωση είτε κατά την απογείωσή του ήρθε σε επαφή με καλώδια υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα το τραγικό συμβάν.

Tags

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα