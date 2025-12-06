Τραγικό τέλος για τον ισπανικό γύπα – Βρέθηκε νεκρός στα κατεχόμενα

Ο γύπας που είχε φτάσει στην Κύπρο από την Ισπανία με στόχο την ενίσχυση του μειωμένου πληθυσμού του είδους, και που για έξι μήνες δεχόταν φροντίδα στο Ινστιτούτο Άγριας Ζωής και Έρευνας στο κατεχόμενο Βουνό, αφού είχε εντοπιστεί στο Βαρώσι σε κατάσταση σοβαρής αδυναμίας και αφυδάτωσης, είχε αφεθεί ελεύθερος χθες. Όμως, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, βρέθηκε σήμερα νεκρός στην περιοχή της κατεχόμενης Μόρφου.

Στον γύπα είχε τοποθετηθεί πομπός παρακολούθησης, ο οποίος σήμερα κατέγραφε ασυνήθιστη συμπεριφορά του πουλιού. Μέλη του Ινστιτούτου Άγριας Ζωής και Έρευνας μετέβησαν στο σημείο εκπομπής του πομπού στην περιοχή της Μόρφου και εντόπισαν τον γύπα νεκρό, κάτω από έναν πάσσαλο, με εμφανή σημάδια εγκαύματος, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπέστη ηλεκτροπληξία.

Το πτηνό, μεγάλο με άνοιγμα φτερών περίπου 3 μέτρα, φαίνεται ότι είτε κατά την προσγείωση είτε κατά την απογείωσή του ήρθε σε επαφή με καλώδια υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα το τραγικό συμβάν.