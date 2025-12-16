Εκτεθειμένα τα Δημόσια Έργα και το Τμήμα Περιβάλλοντος για παράνομη διαχείριση μπάζων – Έγιναν πάρκινγκ

Σοβαρές παραλείψεις στον έλεγχο της διαχείρισης μπάζων και σκουπιδιών από δύο αρμόδια κυβερνητικά τμήματα εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία, όσον αφορά την ανέγερση του κτηρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου στην Ευρύχου.

Όπως αναφέρεται στη νέα έκθεση της Ελεγκτικής, η ανάδοχος εταιρεία που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου όχι μόνο δεν φρόντισε για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων που προέκυψαν από την ανέγερση του κτηρίου, αλλά τα μετέτρεψε και σε χώρο στάθμευσης.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, κατόπιν καταγγελίας, εξέτασε την παράλειψη ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες – το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Περιβάλλοντος – με αποτέλεσμα τα μπάζα να εξαφανιστούν κάτω από την άσφαλτο.

Η σύμβαση αρχικά αφορούσε την ανέγερση του νέου κτηρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης, της κατασκευής και της συντήρησης του κτηρίου για τα πρώτα 12 χρόνια. Το κτήριο βρίσκεται δίπλα στο Γυμνάσιο Σολέας, στην Ευρύχου, στην επαρχία Λευκωσίας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, όπως αναφέρεται στην έκθεση, δέχθηκε καταγγελία για τη διαχείριση των αποβλήτων από την κατασκευή του έργου τον Ιανουάριο του 2023 και τον Μάιο του ίδιου έτους πραγματοποίησε τον πρώτο έλεγχο. Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, δύο χρόνια μετά, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και ανακοινώθηκε το πόρισμα.

Στιγμιότυπο από την έκθεση της ΕΥ

Το μεμπτό σημείο και ο ρόλος των αρμόδιων Τμημάτων

Η καταγγελία αφορούσε την παράνομη τοποθέτηση των άχρηστων υλικών σε χώρο παρακείμενο του εργοταξίου. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος διαπίστωσε ότι μέσα σε αυτά τα υλικά περιλαμβάνονταν απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), καθώς και άλλα απορρίμματα και σκουπίδια. Όπως αναγράφεται στην έκθεση, το αρχικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ήταν «ελλιπές και δεν αναθεωρήθηκε ποτέ», παρά τις αλλαγές που πρότεινε η ανάδοχος εταιρεία μετά την υπογραφή της σύμβασης. Παράλληλα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων επέτρεψε στην εταιρεία να «διαχειριστεί» τα απόβλητα στην πηγή, χρησιμοποιώντας τα ως υλικό επιχωμάτωσης. Δεν έγινε κανένας έλεγχος από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του περιεχομένου των αποβλήτων πριν επιτραπεί η χρήση τους για επιχωμάτωση, διαπίστωσε η έκθεση.

Διευκρινίζεται ότι κάθε εταιρεία που παράγει απόβλητα, σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους 2011-2022 του Τμήματος Περιβάλλοντος, υποχρεούται να διαχειρίζεται αυτά τα απόβλητα ή να συμμετέχει σε συλλογικό σύστημα διαχείρισης. Για το εν λόγω έργο, η εταιρεία είχε δηλώσει τη συμμετοχή της σε συλλογικό σύστημα διαχείρισης, χωρίς όμως να το αναφέρει, και στη συνέχεια, με την άδεια του Τμήματος Δημοσίων Έργων, προέβη στην απευθείας διαχείρισή τους. Το Τμήμα Περιβάλλοντος επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση μπάζων για επιχωματώσεις εντός του εργοταξίου και όχι σε παρακείμενο χώρο, όπως έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επιπλέον, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, το σημείο απόρριψης των μπάζων ως «επιχωμάτωση» ασφαλτοστρώθηκε και μετατράπηκε σε χώρο στάθμευσης, με την άδεια του ιδιοκτήτη του παρακείμενου χώρου. Ως αποτέλεσμα, η έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος έκρινε ότι δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση του χώρου. Ακόμη ένας λόγος είναι και το γεγονός ότι προϋπήρχαν απόβλητα στον χώρο.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, μετά τη σχετική καταγγελία που δέχθηκε, ενημέρωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος – αρμόδιο τμήμα για τον έλεγχο της διαχείρισης αποβλήτων και την επιβολή ανάλογων προστίμων – αλλά «η διερεύνηση του θέματος παρέμεινε εκκρεμής για μεγάλο χρονικό διάστημα». Εν τέλει, ολοκλήρωσε τη διερεύνησή του στις 27 Οκτωβρίου 2025, αφού έλαβε το προσχέδιο της έκθεσης από την Ελεγκτική Υπηρεσία, και επέβαλε πρόστιμο ύψους €2.000, αιτιολογώντας ότι τα ΑΕΚΚ δεν ήταν επικίνδυνα, ώστε να κριθεί αναγκαία η επιβολή του μέγιστου προστίμου (€4.000).

Συνολικά, η Ελεγκτική Υπηρεσία επικοινώνησε με τα διάφορα αρμόδια τμήματα – τη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Περιβάλλοντος – χωρίς ιδιαίτερη ανταπόκριση, γεγονός που οδήγησε στο εν λόγω πόρισμα για παράλειψη ελέγχων και διαπίστωση καθυστέρησης δύο ετών στην πραγματοποίησή τους μετά την επισήμανση.

Η έκθεση σημειώνει, τέλος, πως το έργο παρόλα αυτά τύγχανε συστηματικής επίβλεψης και διαχείρισης από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, δίνοντας ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Στιγμιότυπο από την έκθεση της ΕΥ

Το χρονικό

14 Φεβρουαρίου 2017: Υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ ανάδοχης εταιρείας και Τμήματος Δημοσίων Έργων.

28 Φεβρουαρίου 2017 – 28 Φεβρουαρίου 2019: Έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.

3 Μαρτίου 2020: Το έργο παραδίδεται.

1 Ιουλίου 2020: Το κτήριο λειτουργεί κανονικά.

30 Ιανουαρίου 2023: Πρώτη καταγγελία στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

29 Μαΐου 2023: Η Ελεγκτική Υπηρεσία πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο.

2 Ιουνίου 2023: Η Ελεγκτική Υπηρεσία μεταβιβάζει στοιχεία στο Τμήμα Περιβάλλοντος για χειρισμό.

27 Οκτωβρίου 2025: Το Τμήμα Περιβάλλοντος επιβάλλει πρόστιμο στην ανάδοχο εταιρεία για τη μη διαχείριση των ΑΕΚΚ, ύψους €2.000.

7 Νοεμβρίου 2025: Εξόφληση του προστίμου.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση της ΕΥ εδώ.