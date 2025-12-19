Ρύπανση: «Μπλόκο» από κόμματα σε αυξημένο ύψος εξωδίκων – Ζητούν από το κράτος επιλογές απόρριψης

Η επανεξέταση του ύψους των αυξήσεων των εξωδίκων για παράνομες απορρίψεις αποβλήτων έχει τεθεί σε προτεραιότητα για να απασχολήσει την Κοινοβουλετική Επιτροπή Περιβάλλοντος, όταν θα επαναρχίσει η λειτουργία της Βουλής μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ο λόγος είναι διότι το Νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τον περασμένο Οκτώβριο στη Βουλή οδηγήθηκε πρόσφατα στην Ολομέλεια, όπου τα κόμματα ζήτησαν αναβολή, διότι θεώρησαν πολύ ψηλή την αύξηση του μέγιστου ποσού εξώδικης ρύθμισης, όπως ανέφερε στον «Π» ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και βουλευτής των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Σύμφωνα με το σκεπτικό τους, όταν το κράτος δεν δίνει σήμερα επιλογές απόρριψης στους πολίτες, δεν μπορεί να έρχεται και να τους επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα.

Διαβάστε επίσης:

Οι αποφάσεις του Υπουργικού

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεχών παράνομων απορρίψεων αποβλήτων, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να λάβει ως αποτρεπτικό μέτρο, την αύξηση στο ύψος των εξώδικων ρυθμίσεων. Ακολούθως ετοίμασε σχετικό Νομοσχέδιο στο οποίο προτείνοντας οι πιο κάτω αυξήσεις:

i. Αύξηση μέγιστου ποσού εξώδικης ρύθμισης από επιθεωρητή από τις 4.000 στις 8.000 ευρώ ανά περίπτωση.

ii. Αύξηση μέγιστου ποσού εξώδικης ρύθμισης από Αρχιεπιθεωρητή από τις 20.000 στις 40.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Μετά το αίτημα των κομμάτων για αναθεώρηση του ύψους, το θέμα θα επανεξεταστεί στην Κοινοβουλρυτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, ενώ αναμένεται να ζητηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας να επανέλθει με νέο νομοσχέδιο.

Αν και ο ίδιος τάσσεται υπέρ της αύξησης του ύψους των εξωδίκων, ο κ. Θεοπέμπτου τόνισε ότι η αύξηση από μόνη της δεν συμβάλλει στο να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς παράνομες απορρίψεις. Τόνισε ότι το κράτος θα πρέπει να κάνει μία έρευνα για τις επιλογές που έδωσε σε εκείνον που επέλεξε να απορρίψει. Εάν είχε επιλογές και δεν τις χρησιμοποίησε, ας του επιβάλει εξώδικο. Αντιθέτως, είπε, στην ύπαιθρο, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες απορρίψεις, οι κάτοικοι δεν έχουν κοντινά σημεία για να καταλήγουν τα απόβλητα, με αποτέλεσμα να επιλέγουν τις παράνομες απορρίψεις.

«Οι πιο ντροπιαστικές στιγμές» στην Προεδρία της ΕΕ

Με αφορμή της ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο τον Ιανουάριο, παρέπεμψε στην εισαγωγή της ομιλίας του στη Βουλή την περασμένη Τετάρτη, κατά τη συζήτηση για τη ψηφοφορία του κρατικού προϋπολογισμού του 2026. «Οι πιο ντροπιαστικές στιγμές της πολιτικής μου καριέρας, ήταν το 2012 όταν είχαμε και πάλι την Προεδρία της ΕΕ. Μου ανάθεσαν τότε, πριν το δείπνο, να κάνω μια παρουσίαση σε μια κατάμεστη αίθουσα γεμάτη επισκέπτες. Βρέθηκα σε τόσο δύσκολη θέση που προσπαθούσα συνεχώς να βρω τρόπο να καθήσω κάτω. Ο λόγος ήταν διότι πολλοί σκέφτηκαν, ότι αφού ήρθαν σε τουριστικό νησί, να ενοικιάσουν αυτοκίνητο για να απολαύσουν την κυπριακή φύση. Και φυσικά, βρήκαν παντού σκουπίδια, σε δρόμους και χαράδρες και έξω στη φύση, σε ορεινές περιοχές και στον Ακάμα. Οι ερωτήσεις που έκαναν ήταν πολλές και με έκαναν να ντρέπομαι. Ακόμη έτσι είμαστε, πετούμε οτιδήποτε οπουδήποτε, φτάνει να έχουμε προσωπικό κέρδος ή επειδή βαριόμαστε. Εντοπίστηκαν επίσημα 600 μεγάλοι σκυβαλότοποι, διαθέσανε λεφτά για καθαρισμό και ούτε οι μισοί κοινοτάρχες δεν ενδιαφέρθηκαν. Γιατί; Γιατί ίσως γνωρίζουν ότι είναι άδικος κόπος, αφού θα ξαναγεμίσουν; Και φυσικά δεν έγινε ποτέ μια έρευνα γιατί αυτοί που έχουν τα απόβλητα στα χέρια τους επιλέγουν να τα πετούν εκεί», είπε ο κ. Θεοπέμπτου.

Πρόσφατη επίδοση εξωδίκου ύψους 20.000 ευρώ

Το πρόβλημα τις παράνομης απόρριψης αποβλλητων θίχτηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 3 Δεκεμβρίου, κατά την ενημέρωση των βουλευτών από την υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, για μία σειρά θεμάτων που αφορούν το Υπουργείο. Από πλευράς Τμήματος Περιβάλλοντος τονίστηκε η σημασία της αύξησης του μέγιστου ύψους των εξωδίκων μέσω νομοθετικής τροποποίησης. Επίσης ενημερώθηκε η Επιτροπή για την πρόσφατη επίδοση εξώδικου προστίμου, ύψους 20.000 ευρώ, για απόρριψη νερών αποστράγγισης στη θάλασσα, στην περιοχή του λιμανιού της Λεμεσού. Την καταγγελία την είχε κάνει το περιβαλλοντικό ίδρυμα Terra Cypria. Όπως σημειώθηκε, στον ίδιο παρανομούντα επιδόθηκε για τον ίδιο λόγο πρόστιμο και στο παρελθόν.