Πτωτική τάση παρατηρείται στον αριθμό των φλαμίνγκο που διαχειμάζουν την τελευταία δεκαετία στους υγροτόπους της Κύπρου. Η αλυκή Ακρωτηρίου, όπου σε παλιότερα χρόνια καταγραφόταν αυτήν την εποχή θαυμαστή συρροή του είδους, χρόνο με τον χρόνο καθίσταται όλο και πιο «φτωχή» από τους δραματικά μειωμένους αριθμούς, λόγω των πιέσεων από αναπτύξεις και ασύμβατες δραστηριότητες γύρω της, υπό την ανοχή των αρμόδιων Αρχών, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση. Στοιχεία για την πιο πάνω εικόνα, και τη σύνδεσή της με ανθρωπογενείς παράγοντες, παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο 4ο Διεθνές Συμπόσιο για τα Φλαμίνγκο που έγινε στη Βενετία της Ιταλίας. Το συμπόσιο αυτό πραγματοποιείται κάθε 10 χρόνια περίπου και περιλαμβάνει όλα τα είδη φλαμίνγκο στον κόσμο. Εκεί προφανώς η Κύπρος λειτούργησε ως αντιπαράδειγμα για τη «φιλοξενία» του εντυπωσιακού φοινικόπτερου.

«Οι υγρότοποι της Κύπρου φιλοξενούν τον χειμώνα έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς φλαμίνγκο (Phoenicopterus roseus) στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα φλαμίνγκο επισκέπτονται πέντε φυσικούς υγροτόπους στο νησί, με τους μεγαλύτερους πληθυσμούς να διαχειμάζουν στις Αλυκές Λάρνακας και Ακρωτηρίου. Κατά μέσο όρο, 5.000-10.000 φλαμίνγκο διαχειμάζουν σε αυτούς τους υγροτόπους, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 1% του πληθυσμού της Ανατολικής Μεσογείου», ανέφερε στον «Π» ο ανώτερος λειτουργός στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας Νίκος Κασίνης.

Πτώση 14 – 31%

Στις 10-15 Νοεμβρίου ο κ. Κασίνης συμμετείχε στο Διεθνές Συμπόσιο για τα Φλαμίνγκο, όπου παρουσίασε την ανησυχητική κατάσταση για το είδος στην Κύπρο. Όπως σημείωσε, οι μηνιαίες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών που διεξάγονται συστηματικά από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου (BirdLife Cyprus), για πάνω από δύο δεκαετίες, δείχνουν μείωση του πληθυσμού των φλαμίνγκο στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, από το 2013 μέχρι και σήμερα παρατηρείται μια πτώση της τάξης του 14 – 31%.

Διακυμάνσεις του είδους τον χειμώνα στην Κύπρο. 14 - 31% η πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια.

Στην παρουσίασή του ο κ. Κασίνης αναφέρθηκε στις προσπάθειες του είδους για αναπαραγωγή στην Κύπρο, στην τοποθέτηση πομπών με GPS που έγινε σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου και το BirdLife Cyprus και στην παρακολούθηση των κινήσεων ορισμένων πτηνών τα τελευταία 10 χρόνια. Συζητήθηκαν οι απειλές και έγινε αναφορά στο έργο LIFE IP PHYSIS, το οποίο περιέχει δράσεις διατήρησης προς βελτίωση των συνθηκών για είδη -στόχους, περιλαμβανομένου και του φλαμίνγκο.

Όπως τονίζει ο κ. Κασίνης, οι πιθανοί παράγοντες για τη μεγάλη μείωση του είδους στο νησί μας είναι οι συχνές ανομβρίες, η εισροή κακής ποιότητας νερού με επακόλουθο τη μείωση της διαθέσιμης τροφής, οι πιέσεις από αναπτύξεις και ασύμβατες δραστηριότητες γύρω από τους υγροτόπους. Οι τάσεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, προσθέτει, στον μεγαλύτερο υγρότοπο του νησιού, στο Ακρωτήρι.

Η πτωτική τάση στην αλυκή Ακρωτηρίου είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.

Δράσεις για βελτίωση

Το έργο Πανδώτειρα είναι ένα εθνικό έργο στην Κύπρο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης για σημαντικούς οικοτόπους και είδη, μέσω συγκεκριμένων δράσεων ευαισθητοποίησης, χαρτογράφησης και διατήρησης σε εθνικό επίπεδο, και σε 35 περιοχές Natura 2000.

Στο πλαίσιο του έργου Πανδώτειρα, ενός δεκαετούς έργου το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, θα καλυφθούν τα κενά γνώσης σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις ορισμένων ειδών για τη διατροφή, τη φωλεοποίηση και την ανάπαυση, καθώς και την ποσοτικοποίηση των απειλών που αυτά αντιμετωπίζουν. Ένα από τα είδη με τα οποία ασχολείται το έργο είναι και το φλαμίνγκο.

«Η κάλυψη αυτών των κενών γνώσης θα επιτρέψει την υιοθέτηση στοχευμένων δράσεων διατήρησης για τη βελτίωση της κατάστασης των ειδών αυτών σε συγκεκριμένες Ζώνες Ειδικής Προστασίας. Ως αποτέλεσμα, θα μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι διατήρησης, τόσο για τα είδη όσο και για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 στις οποίες βρίσκουμε τα είδη αυτά», σημείωσε ο κ. Κασίνης.