ΒΙΝΤΕΟ: Πυκνώνει το χιόνι στο Τρόοδος – Βροχές και πιθανότητα καταιγίδας απόψε

Στα λευκά ντύθηκε το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους σήμερα, 9 Ιανουαρίου 2026, προσφέροντας μαγευτικά τοπία στους επισκέπτες, σύμφωνα με ανάρτηση του Τμήματος Δασών στο Facebook. Χιονόπτωση παρατηρείται κυρίως από τα 1.600 μέτρα και άνω, με πιο αξιόλογη χιονόστρωση πάνω από τα 1.700 μέτρα. Στο ξενοδοχείο Jubilee το ύψος του χιονιού φτάνει τα 4 εκατοστά και στη Χιονίστρα τα 6 εκατοστά, ενώ νιφάδες χιονιού καταγράφονται ήδη από τα περίπου 1.400-1.500 μέτρα.

Ο ιδιώτης μετεωρολόγος Έρικ Κίτα σημειώνει ότι τα φαινόμενα ευνοούνται από τον μηχανισμό Sea Effect Rain/Snow, με νεφώσεις να εισέρχονται από τον βορειοδυτικό θαλάσσιο χώρο και να επηρεάζουν κυρίως τα ορεινά και τις περιοχές γύρω από το δάσος Πάφου – Τροόδους.

Παράλληλα, το Τμήμα Μετεωρολογίας έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρούς νοτιοδυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, 6-7 μποφόρ, με ριπές έως θυελλώδεις 8 μποφόρ, που θα επηρεάσουν όλο το νησί μέχρι τις 22:00 σήμερα.

Ο καιρός απόψε

Η πρόγνωση για απόψε αναφέρει ότι ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, με βροχές αρχικά στα δυτικά και βόρεια και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιονόπτωση, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν μέτριοι έως ισχυροί, με παροδικά πολύ ισχυρές ριπές, ενώ η θάλασσα θα γίνει σταδιακά κυματώδης. Οι θερμοκρασίες θα πέσουν γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια, και γύρω στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά.

Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει στους επισκέπτες να σεβαστούν το φυσικό περιβάλλον, να αποφεύγουν σκουπίδια και καταστροφή της χλωρίδας, και να κινούνται με προσοχή στο οδικό δίκτυο. Το πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος μετατρέπεται σε εκχιονιστικό, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, για να διευκολύνει τη μετακίνηση των πολιτών στις ορεινές περιοχές.

«Απολαύστε την ομορφιά του Τροόδους με υπευθυνότητα και ασφάλεια», αναφέρει το Τμήμα Δασών, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να χαρούν τη μαγεία του χιονιού.