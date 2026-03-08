Ενδιαφέρεται για την προεδρία της Βουλής η Ειρήνη;

Τελικά έγινε αυτό που όλοι ανέμεναν. Όλοι οι σχετικοί ήξεραν ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είχε κλείσει από την πρώτη στιγμή με το Άλμα του Οδυσσέα για τις Βουλευτικές. Μιλάμε βέβαια για πολιτική λυκοφιλία, αφού τόσο ο Οδυσσέας όσο και η Ειρήνη έχουν τις δικές τους φιλοδοξίες, εξού και η πρώτη διασφάλιση που έθεσε η κ. Χαραλαμπίδου είναι ότι θέλει να είναι ανεξάρτητη.

Σε αυτό που συμφωνούν Άλμα και Ειρήνη είναι σε αυτό που βραχυπρόθεσμα νομίζουν ότι θα ισχύσει. Η Ειρήνη νομίζει και το Άλμα ελπίζει, νομιζόμενο ότι η Μαντάμ θα φέρει μαζί της από 3-5%, ρίχνοντας με αυτόν τον τρόπο το ΑΚΕΛ κάτω από 20% και λίγο πάνω από 15%. Αυτό βεβαίως μπορεί να το δούμε μόνο μετά τις Βουλευτικές του Μαΐου. Αυτό που μάλλον δεν είναι καθόλου σίγουρο είναι κατά πόσον οι δρόμοι Οδυσσέα και Ειρήνης θα συνεχίσουν να είναι κοινοί και μετά τις εκλογές (αν η Ειρήνη εκλεγεί βεβαίως), δεδομένων των υπέρμετρων φιλοδοξιών και των δύο. Η κ. Χαραλαμπίδου, μας λένε, ενδιαφέρεται και για την προεδρία της Βουλής τον Μάιο και για την Προεδρία της Δημοκρατίας τον Φεβρουάριο του 2028. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν το έκρυψε ποτέ, ενδιαφέρεται για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αν το Άλμα πάρει ένα ποσοστό πάνω από 10% θα είναι σε θέση μέσα από κάποιες συμμαχίες να διεκδικήσει είτε την προεδρία της Βουλής είτε της Δημοκρατίας. Σίγουρα το Άλμα δεν μπορεί να διεκδικήσει και τα δύο. Αν ο κ. Μιχαηλίδης έχει τα ποσοστά και ενδιαφέρεται για την Προεδρία της χώρας ουδέποτε θα προτείνει την Ειρήνη για την προεδρία της Βουλής. Αν και οι δύο ενδιαφέρονται για την Προεδρία της Δημοκρατίας, τότε οι δρόμοι τους θα χωρίσουν γρήγορα. Παρατήρηση και συνάμα συμβουλή: Ούτε ο Οδυσσέας ούτε η Χαραλαμπίδου κάνουν για κάποιο από τα δυο πιο πάνω αξιώματα, αφού είναι και οι δυο για πολιτικό δέσιμο. Θα μπορούσαν βέβαια να προσφέρουν αρκετά στην κοινωνία ως μέλη ενός νέου και μαχόμενου κόμματος.

ΘΟΥΚΗΣ