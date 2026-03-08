Πώς προχωρούν οι καταγγελίες κατά Φαίδωνα

Πώς προχωρούν οι καταγγελίες κατά του Φαίδωνα, οι οποίες, από μια, ξαφνικά έγιναν εφτά επειδή κάποιοι θεωρούν ότι δρυός πεσούσης.... πας Χριστοδουλίδης ξυλεύεται; Ξεκινήσαμε με την υπόθεση ξυλοδαρμού αλλά, όπως μας λέχθηκε, υπάρχει μια σοβαρή αδυναμία στην εξέτασή της αφού δεν υπάρχει μαρτυρία.

Συνεχίζεται η καταγγελία για βιασμό, η οποία διερευνήθηκε από την Αστυνομία. Όταν ο φάκελος πήγε στη Νομική Υπηρεσία τον έστειλαν πίσω ζητώντας περαιτέρω διερεύνηση. Για τον νέο, συμπληρωμένο φάκελο υπάρχει αναμονή. Από το 2022 επίσης εκκρεμούν καταγγελίες κατά του Φαίδωνα για χρήση του υπηρεσιακού του αυτοκινήτου χωρίς σχέδιο κίνησης, για κάποιες αγορές ακινήτων του δήμου με τα ταμεία συντάξεως των υπαλλήλων, για χρήση τ/κ περιουσίας από τον δήμο, για προσλήψεις στον δήμο πριν πάρει άδεια από το υπουργείο και για κάποια ανείσπρακτα αντισταθμιστικά οφέλη. Εν κατακλείδι, με εξαίρεση την καταγγελία για φερόμενο βιασμό δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη καταγγελία η οποία να έχει ισχυρές δυνατότητες να προχωρήσει.

ΘΟΥΚΗΣ