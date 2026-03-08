Συμφωνία στο Ιράν για τον νέο ανώτατο ηγέτη, για «πόλεμο 6 μηνών» μιλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Η Τεχεράνη δέχθηκε για πρώτη φορά πλήγματα σε πετρελαϊκές της εγκαταστάσεις, σε μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με καμία από τις αντιμαχόμενες πλευρές να μη δείχνει διάθεση να ρίξει τους τόνους.

Την ίδια ώρα το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο, στοχεύοντας την Χεζμπολάχ, που απειλεί και αυτή με νέα πλήγμα. Ολόκληρες περιοχές στη χώρα έχουν εκκενωθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Το Ιράν επιτέθηκε ξανά σε χώρες του Κόλπου με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να δηλώνει ότι «η Τεχεράνη είναι πλέον εχθρός μας». Αυτές οι επιθέσεις ήρθαν λίγες ώρες μετά τη «συγγνώμη» του Ιρανού προέδρου προς τις αραβικές χώρες που χτυπήθηκαν και την υπόσχεση ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης, στην απειλή της οποίας το Ιράν λέει ότι θα απαντήσει.