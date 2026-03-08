Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Συμφωνία στο Ιράν για τον νέο ανώτατο ηγέτη, για «πόλεμο 6 μηνών» μιλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την ίδια ώρα το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο, στοχεύοντας την Χεζμπολάχ, που απειλεί και αυτή με νέα πλήγμα. Ολόκληρες περιοχές στη χώρα έχουν εκκενωθεί.

Η Τεχεράνη δέχθηκε για πρώτη φορά πλήγματα σε πετρελαϊκές της εγκαταστάσεις, σε μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με καμία από τις αντιμαχόμενες πλευρές να μη δείχνει διάθεση να ρίξει τους τόνους.

Την ίδια ώρα το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο, στοχεύοντας την Χεζμπολάχ, που απειλεί και αυτή με νέα πλήγμα. Ολόκληρες περιοχές στη χώρα έχουν εκκενωθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

LIVE: Κόλαση στην Μέση Ανατολή: Μεγάλη φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη-Ιράν: Αντέχουμε πόλεμο ακόμα και 6 μηνών

Το Ιράν επιτέθηκε ξανά σε χώρες του Κόλπου με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να δηλώνει ότι «η Τεχεράνη είναι πλέον εχθρός μας». Αυτές οι επιθέσεις ήρθαν λίγες ώρες μετά τη «συγγνώμη» του Ιρανού προέδρου προς τις αραβικές χώρες που χτυπήθηκαν και την υπόσχεση ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης, στην απειλή της οποίας το Ιράν λέει ότι θα απαντήσει.

Tags

ΙΡΑΝΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα