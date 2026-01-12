Απουσία νέων από διάλογο για κλίμα γιατί αισθάνονται «πολιτικά αόρατοι» δείχνει έρευνα

Οι νέοι δεν συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο για την κλιματική κρίση, γιατί αισθάνονται «πολιτικά αόρατοι», κατέδειξε έρευνα από την κυπριακή ΜΚΟ ΑΚΤΗ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και τον περιβαλλοντικό οργανισμό Nature Trust FEE Malta (ΝΤΜ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RESIsles.

Συνολικά 381 πολίτες από Κύπρο, Μάλτα και Κρήτη συμμετείχαν σε στοχευμένες ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες μέσα από τοπικές εκδηλώσεις, co-creation cafés και workshops, αναφέρει δελτίο Τύπου της ΑΚΤΗΣ.

Οι νέοι σήμερα γνωρίζουν περισσότερα για την κλιματική κρίση απ’ ό,τι οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά αλλά συνεχίζουν να απέχουν μαζικά από τον δημοκρατικό διάλογο και αναλύοντας τους λόγους μη συμμετοχής η έρευνα οδηγείται στο ευρύτερο συμπέρασμα ότι η αποχή - κυρίως των νέων -είναι αποτέλεσμα συστημικών και δομικών εμποδίων, προστίθεται.

Ποιοτικές καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν στα 6 co-creation cafés του έργου RESIsles δείχνουν ότι το αίσθημα «πολιτικής αορατότητας» των νέων είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας μη συμμετοχής.

Οι νέοι και στις τρεις χώρες νιώθουν αποκλεισμένοι από την διαδικασία λήψης αποφάσεων και ότι «η φωνή τους δεν ακούγεται», αίσθημα που οδηγεί σε απογοήτευση και πολιτική αδράνεια, αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Έντονα καταγράφεται στις ποιοτικές έρευνες της ΑΚΤΗΣ η δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς ως παράγοντας που αποθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή στον διάλογο για την κλιματική κρίση.

"Οι νέοι συνδέουν την απουσία ανατροφοδότησης και έγκαιρης πληροφόρησης από το κράτος προς τους πολίτες, τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή πολιτικών και την απουσία ορατών αποτελεσμάτων με μια παγιωμένη πεποίθηση ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν προς όφελος του συλλογικού καλού", αναφέρεται.

Η ποιοτική έρευνα ανέδειξε ως κρίσιμο λόγο αποχής την κοινωνική και οικονομική κόπωση με τους νέους να βρίσκουν πλασματική διέξοδο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τα οποία απορροφούν τον ελεύθερο χρόνο των νέων και αντικαθιστούν τη συλλογική δράση "με αποσπασματικές μορφές πολιτικής έκφρασης, περιορισμένες σε posts και shares".

Η έρευνα κατέδειξε ότι το 67% των συμμετεχόντων θεωρεί την έλλειψη κατάλληλων υποδομών ισχυρό εμπόδιο για την ενεργό συμμετοχή και την πράσινη μετάβαση.

"Ανταποδοτική ανακύκλωση που δεν υπάρχει, δημόσιες μεταφορές που δεν εξυπηρετούν, απουσία εύκολης πρόσβασης στα πράσινα σημεία και το υψηλό κόστος των «πράσινων» επιλογών, απομακρύνουν τους νέους από την πορεία προς την πράσινη μετάβαση", αναφέρει η έρευνα.

Παράλληλα η έλλειψη προσβάσιμων και σαφών μηχανισμών συμμετοχής καταγράφεται ως ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας, με το 42% των συμμετεχόντων να δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πού μπορεί να βρει σχετικές πληροφορίες ή ευκαιρίες συμμετοχής και ποιοί είναι οι αρμόδιοι θεσμοί.

Η Πρόεδρος του ΔΣ της Ακτής, Δρ. Ξένια Ι. Λοϊζίδου ανέφερε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν μια νέα γενιά πρόθυμη "αλλά αποκλεισμένη, ενημερωμένη, αλλά χωρίς εργαλεία".

"Οι νέοι δεν απορρίπτουν τη συμμετοχή, δεν τους έχει δοθεί, όμως, ένας έμπιστος, ξεκάθαρος, και λειτουργικός τρόπος να εμπλακούν, αλλά και να νιώσουν βεβαιότητα ότι η γνώμη τους μετρά. Ελπίζουμε οι επισημάνσεις αυτές των πολιτών να φτάσουν στους θεσμούς", αναφέρει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ