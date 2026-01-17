Εικόνες εγκατάλειψης στο Εθνικό Δασικό Πάρκο καταγγέλλουν οι «Φίλοι του Ακάμα»

Για εικόνα εγκατάλειψης και συνεχιζόμενης περιβαλλοντικής υποβάθμισης στη Χερσόνησο του Ακάμα κάνει λόγο η Οικολογική Παρέμβαση «Φίλοι του Ακάμα», κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την ατέρμονη καθυστέρηση στον ανασχεδιασμό του οδικού δικτύου. Όπως επισημαίνει η οργάνωση σε ανακοίνωσή της, 15 μήνες μετά την προεδρική παρέμβαση για διακοπή των έργων, οι διαδικασίες «καρκινοβατούν», αφήνοντας την περιοχή έρμαιο της προχειρότητας με ανοιχτά εργοτάξια μέσα στη λάσπη και ημιτελείς κατασκευές που αλλοιώνουν το μοναδικό φυσικό τοπίο.

Σε πρόσφατη αυτοψία μελών της οργάνωσης, επιβεβαιώθηκε μια «καταθλιπτική πραγματικότητα» εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου, με φωτογραφική τεκμηρίωση που αποκαλύπτει το μέγεθος της ζημιάς, αναφέρεται. Οι Φίλοι του Ακάμα κάνουν λόγο για «αχρείαστα γεφύρια τύπου υπονόμων» που έχουν ήδη φράξει τις κοίτες των ρεμάτων, μεταλλικούς οπλισμούς που αποσαθρώνονται από την υγρασία και αντιαισθητικά τοιχία που έχουν «ξεχαρβαλώσει» το φυσικό ανάγλυφο.

Η οργάνωση αποδίδει την κατάσταση στην απουσία πολιτικής βούλησης για ολιστική διαχείριση του οικοσυστήματος και στην έλλειψη επιστημονικά τεκμηριωμένου ανασχεδιασμού που να προκρίνει εναλλακτικά μέσα μεταφοράς αντί του ιδιωτικού οχήματος. Καταλήγοντας, οι «Φίλοι του Ακάμα» στηλιτεύουν την εγκατάλειψη του οράματος για κήρυξη της περιοχής ως Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO, τονίζοντας πως οι σπασμωδικές κινήσεις οδηγούν σε σπατάλη πόρων και καταστροφικά αποτελέσματα, σε μια χρονική συγκυρία μάλιστα που η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.