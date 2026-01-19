Πάνω από 1 εκατ. κιλά μπαταριών ανακύκλωσε από το 2009 η ΑΦΗΣ Κύπρου

Πάνω από ένα εκατομμύριο κιλά μπαταρίες συγκέντρωσε συνολικά ο Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου από το 2009, ενώ το 2025συλλέχθηκαν συνολικά 91.111 κιλά μπαταριών.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου, η συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στην προσπάθεια για μια πιο πράσινη Κύπρο «απέδωσε καρπούς», καθώς κατά τη διάρκεια του 2025, πραγματοποιήθηκαν 3.245 αδειάσματα κάδων σε όλη την επικράτεια.

Τα στοιχεία αυτά, σημειώνεται, επιβεβαιώνουν τη συνέπεια των Κυπρίων καταναλωτών στην ανακύκλωση, παρά τις προκλήσεις, ενισχύοντας τη στρατηγική του οργανισμού για τη μείωση των τοξικών αποβλήτων στις χωματερές.

Ο Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου επισημαίνει πως «η μεγαλύτερη επιτυχία του 2025 είναι η επίτευξη του ιστορικού ορόσημου των 1.021.719 κιλών συνολικής συλλογής από την έναρξη των εργασιών του οργανισμού το 2009».

Η επίτευξη αυτή, προστίθεται, στηρίχθηκε στην εξάπλωση του δικτύου συλλογής, το οποίο αριθμεί πλέον 6.135 κάδους σε στρατηγικά σημεία (υπεραγορές, εμπορικά καταστήματα, σχολεία, δημόσια κτήρια και τράπεζες), καθιστώντας την ανακύκλωση μπαταριών προσβάσιμη σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

«Η συμπλήρωση του πρώτου εκατομμυρίου κιλών είναι μια νίκη για το περιβάλλον της Κύπρου. Δεν εφησυχάζουμε όμως. Κάθε μπαταρία που καταλήγει στον κάδο της Α.Φ.Η.Σ. είναι μια μπαταρία που δεν θα μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα ή το έδαφός μας. Συνεχίζουμε μαζί για το επόμενο εκατομμύριο», αναφέρει η διεύθυνση του οργανισμού.

