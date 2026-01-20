Άδεια τα φράγματα της Κύπρου παρά τις βροχές - Στο 10,9% η συνολική πληρότητα (πίνακας)

Ανησυχητική παραμένει, παρά τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν, η εικόνα των φραγμάτων της Κύπρου με βάση τα τελευταία στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, καθώς η συνολική πληρότητα τους φτάνει μόλις το 10,9%. Από τη συνολική χωρητικότητα των 290 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων των φραγμάτων σε όλη την Κύπρο, αποθηκευμένα είναι περίπου 31 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, γεγονός που σημαίνει ότι τα επίπεδα νερού στα φράγματα της χώρας βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε μια περίοδο που κανονικά θα έπρεπε να καταγράφεται ουσιαστική ενίσχυση των αποθεμάτων λόγω των χειμερινών βροχοπτώσεων.

Λίγες οι βροχές

Με φόντο τα χαμηλά επίπεδα πληρότητας των φραγμάτων, ο πρώτος Τεχνικός Μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Μάριος Χατζηκωστής, μιλώντας στον «Π» έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι οι πρόσφατες βροχές δεν ήταν αρκετές για να αλλάξουν την εικόνα.

«Είχαμε λίγες βροχές αυτές τις ημέρες, αλλά σταμάτησαν», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηκωστής, τονίζοντας ότι εχουμε ανάγκη από περισσότερες βροχοπτώσεις. Εξήγησε δε ότι η ηλιοφάνεια που επικρατεί και αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες σημαίνει πρακτικά μηδενική ροή προς τα φράγματα. Όπως επισήμανε, ακόμη και οι βροχοπτώσεις που προβλέπονται από την Πέμπτη και μετά δεν δημιουργούν αισιοδοξία, αφού θα είναι μικρής εμβέλειας και περιορισμένης διάρκειας.

Ο Ιανουάριος είναι μήνας-κλειδί για την αναπλήρωση των αποθεμάτων, ανέφερε ο κ. Χατζηκωστής, προσθέτοντας ότι σε κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να καταγράφονται περίπου 100 χιλιοστά βροχής. «Μέχρι στιγμής έχουμε μόλις 55 χιλιοστά και είναι πολύ δύσκολο να πιάσουμε τον στόχο μέχρι το τέλος του μήνα», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το χαμένο έδαφος δύσκολα καλύπτεται.

Μοναδική εξαίρεση στην παραπάνω εικόνα, αποτελεί το μικρό φράγμα του Καλοπαναγιώτη, το οποίο, όπως είπε ο κ. Χατζηκωστής, σχεδόν υπερχειλίζει, χωρίς όμως να μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στο συνολικό σύστημα υδροδότησης του νησιού, λόγω της περιορισμένης χωρητικότητάς του.

Τα φράγματα του Νότιου Αγωγού

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στα φράγματα του Νότιου Αγωγού, τα οποία συγκεντρώνουν και τον μεγαλύτερο όγκο νερού. Παρόλ' αυτά, τα αποθέματα του νερού βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το φράγμα του Κούρη, το μεγαλύτερο της Κύπρου, διαθέτει σήμερα 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ποσοστό πληρότητας 9,5%, ενώ αυτό της Καλαβασού και του Διπόταμου κινούνται επίσης σε χαμηλά επίπεδά, (8,5% και 17,6% αντίστοιχα). Συνολικά, τα φράγματα του Νότιου Αγωγού έχουν αποθηκευμένα 19 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πληρότητα 10,2%. Ποσότητα που δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση τον εφησυχασμό ενόψει των αυξημένων αναγκών του καλοκαιριού.

Η εικόνα στην Πάφο

Παρόμοια είναι η εικόνα και όσον αφορά τα φράγματα της επαρχίας Πάφου, με την εικόνα και εκεί να δημιουργεί ανησυχία. Τα φράγματα της περιοχής εμφανίζουν συνολική πληρότητα 11%, με τον Μαυροκόλυμπο να ξεχωρίζει, καθώς βρίσκεται στο 38% της χωρητικότητάς του, αποτελώντας ένα από τα περισσότερο γεμάτα φράγματα. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική αποθηκευμένη ποσότητα νερού στην Πάφο ανέρχεται σε 7,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, επίπεδο που δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές, εάν συνεχιστεί η μειωμένη εισροή νερού τους επόμενους μήνες.

Μικρά αποθέματα και σε Χρυσοχού και Λευκωσία

Τα φράγματα της Χρυσοχούς, βρίσκονται στο 15% της χωρητικότητάς τους, με την αποθήκευση ύδατος να αγγίζει τα σχεδόν 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Πρόκειται κυρίως για μικρά φράγματα, τα οποία όμως μπορούν να αδειάσουν σχετικά γρήγορα αν δεν υπάρξει συνέχεια στις βροχοπτώσεις.

Ακόμη πιο χαμηλή είναι η εικόνα στα φράγματα της Λευκωσίας, όπου η συνολική πληρότητα περιορίζεται μόλις στο 14,5%, με το φράγμα του Καλοπαναγιώτη να αποτελεί το μοναδικό γεμάτο παγκύπρια.

Συνολικά, τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι η Κύπρος συνεχίζει να πορεύεται υδατικά με περιορισμένα αποθέματα, με τον μήνα που διανύουμε να μην έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να δώσει τις ποσότητες βροχής που απαιτούνται για την ικανοποιητική αναπλήρωση των φραγμάτων.

Πίνακας Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για τα υδατικά αποθέματα στα φράγματα του νησιού: